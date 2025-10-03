Vodca com metanol: Hungria tem estado de saúde atualizado após parar na UTI - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor Hungria continua internado no Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer uma grave intoxicação causada por ingestão de bebida alcoólica contaminada com metanol.

Segundo boletim divulgado na noite desta quinta-feira (2/10) por sua assessoria de imprensa, o estado de saúde do artista é estável, e ele passa por sessões de hemodiálise como parte do tratamento.

A equipe médica também informou que o músico foi avaliado por um oftalmologista e todos os exames oftalmológicos apresentaram resultados normais. Hungria não apresenta sintomas no momento, mas segue sob cuidados intensivos na UTI da unidade hospitalar.

O quadro clínico teve início após o artista relatar sintomas como dor de cabeça, náuseas, visão turva e acidose metabólica — condição em que o sangue se torna excessivamente ácido.

Ele teria consumido vodca durante a madrugada de quinta-feira, na casa de um amigo, após comprar a bebida em uma distribuidora localizada em Vicente Pires.

Imagens do cantor adquirindo bebidas na loja foram publicadas pela própria distribuidora no Instagram, mas os vídeos foram apagados após a internação vir à tona. Pouco depois, o perfil oficial do estabelecimento também foi retirado do ar.

Diante da gravidade da situação, a Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizou uma inspeção na distribuidora suspeita. A loja foi interditada por não possuir licença de funcionamento e por indícios de comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.

Além disso, fiscais da Vigilância visitaram uma unidade da rede de supermercados 24 horas onde produtos semelhantes foram adquiridos.

No local, garrafas da mesma marca comprada por Hungria foram recolhidas para análise laboratorial pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que agora investiga a possível contaminação por metanol.