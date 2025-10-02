Ana Castela choca ao detalhar relação com Zé Felipe: 'Muito feliz' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Castela resolveu se pronunciar pela primeira vez sobre sua relação com Zé Felipe. Durante entrevista concedida na noite desta quarta-feira (1º/10), a cantora evitou definir o vínculo com o sertanejo, mas confirmou que há, sim, uma aproximação entre os dois.

“A internet tenta nos fazer pular etapas. [Mas nós] estamos seguindo”, disse a Boiadeira à imprensa durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo, realizada em São Paulo.

A famosa, inclusive, reiterou que a intenção não é esconder nada do público. "Não estamos escondendo nada de ninguém. Tá todo mundo muito feliz", afirmou Castela.

Diversos encontros

No fim de setembro, Zé Felipe foi visto ao lado da cantora em Londrina, no Paraná, e chegou a aparecer em uma publicação feita por ela, posando entre amigos durante um momento descontraído na casa da artista.

Pouco tempo depois, os dois embarcaram juntos para uma viagem ao Pantanal. O passeio contou com a presença de amigos próximos e também dos pais do cantor, Leonardo e Poliana Rocha, o que aumentou ainda mais a repercussão em torno da possível relação.