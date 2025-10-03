Virginia exibe mansão de Vini Jr. e detalhe rouba atenção: 'Se escondendo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca deixou evidente que está hospedada na casa de Vini Jr. Ao usar as redes sociais nesta quinta-feira (2), a influenciadora compartilhou registros de uma reunião entre amigos organizada na residência do jogador do Real Madrid.

O que mais chamou atenção, no entanto, não foi o encontro em si, mas a ausência estratégica de Vini Jr. nos vídeos. Em todas as postagens feitas por Virginia, o atleta não aparece em nenhum momento, o que gerou repercussão imediata entre internautas.

Nas redes, o comportamento do atacante virou motivo de piada. Muitos apontaram um possível incômodo com a exposição provocada pelas publicações da influencer. “KKKKKKKKKKKKKKKKK o maluco está se escondendo na própria casa, vsf [sic]”, ironizou um seguidor.

“Ela não percebe que está tirando a privacidade das pessoas?”, criticou outro. “Manoooo, deu muita vergonha! Imagina você obrigar alguém a te assumir desse jeito”, comentou uma usuária.