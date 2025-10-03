Leonardo abre jogo sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe

Leonardo falou publicamente pela primeira vez sobre a aproximação entre Zé Felipe e Ana Castela. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quinta-feira (2/10), o cantor sertanejo expressou apoio ao possível novo casal da música.

“Estou torcendo por eles. Que sejam felizes. São dois jovens potentes na música”, declarou.

A fala de Leonardo veio logo após Ana Castela confirmar publicamente que está vivendo um momento especial ao lado de Zé Felipe.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (1), a Boiadeira comentou que o relacionamento tem evoluído com naturalidade, e que ambos preferem não acelerar os passos. Segundo ela, o momento é de alegria e conexão.

Os sinais de que o romance já conta com o aval da família começaram a surgir antes mesmo das declarações públicas.

Leonardo chegou a posar ao lado do filho e de Ana em sua casa em Goiás, reforçando a proximidade entre eles. O registro foi compartilhado em seu perfil e chamou atenção dos fãs.

Além do encontro familiar, a cantora também embarcou com Zé Felipe e seus parentes para uma viagem ao Pantanal.

O passeio incluiu momentos de lazer, pescaria e ainda mais entrosamento com o clã. O clima descontraído da viagem e os cliques publicados deixaram clara a boa convivência de Ana com os futuros sogros.