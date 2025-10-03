VÍDEO: Ex de Virginia Fonseca atropela mulher em cruzamento; veja

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca e seguido por mais de 50 milhões de pessoas nas redes sociais, se envolveu em um acidente de trânsito nesta semana em Londrina, no Paraná.

Câmeras de segurança registraram o momento em que ele dirigia uma BMW X, avaliada em cerca de R$ 730 mil, e realizou uma curva em um cruzamento.

Durante a manobra, acabou atingindo uma motociclista que passava pela via em uma Honda Biz. A colisão foi violenta: a mulher foi arremessada ao chão e ficou com dores intensas. As marcas do impacto puderam ser vistas na pista.

Logo após a batida, Rezende saiu do veículo e permaneceu ao lado da vítima até a chegada da equipe de resgate. Populares que estavam próximos também ajudaram a sinalizar o local e prestar os primeiros socorros.

A mulher foi socorrida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento com uma contusão no quadril. Apesar do susto, ela não corre risco de vida. Rezende saiu ileso.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o influenciador confirmou o ocorrido e afirmou que prestou toda a assistência necessária à motociclista envolvida no acidente.