Marcia Goldschmidt aponta verdadeiro interesse de Virginia em Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcia Goldschmidt decidiu se posicionar sobre a repercussão envolvendo Virginia Fonseca e Vini Jr., após os rumores de uma reconciliação entre os dois.

A apresentadora usou suas redes sociais nesta semana para analisar o que, em sua visão, estaria por trás das escolhas da influenciadora.

A reflexão veio na esteira das polêmicas que abalaram o breve romance entre o jogador e a ex-esposa de Zé Felipe.

Vini Jr. foi exposto em conversas comprometedoras com outras modelos, o que teria colocado fim ao relacionamento. Mesmo assim, Virginia teria perdoado o atleta — e foi esse possível perdão que motivou a análise da apresentadora.

Em vídeo publicado no Instagram, Marcia questionou se o retorno da influenciadora ao lado do jogador teria motivações afetivas ou estratégicas.

“Ela vai dar uma segunda chance porque ama ou porque não aceita perder? Antes uma mulher que dava uma segunda chance depois dessa [mancada] era chamada de bobona. Hoje em dia é chamada de especialista em marketing viral”, opinou.

Nos comentários da publicação, muitos seguidores concordaram com a visão da apresentadora.

“Só falou verdades. O foco dela não é o Vini e sim o reconhecimento internacional”, afirmou uma internauta. Outra seguidora acrescentou: “Ela é esperta e oportunista”. Já um terceiro comentário resumiu: “Cada um joga com as cartas que tem”.