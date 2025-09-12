Ingrid Guimarães expõe vergonha da filha por vender vibradores

Em um desabafo sincero sobre os desafios de conciliar a imagem pública com a criação dos filhos, a atriz Ingrid Guimarães, de 53 anos, revelou que sua filha, Clara, de 15, disse sentir vergonha do fato de a mãe ser embaixadora de produtos eróticos.

A artista é a porta-voz de um estimulador clitoriano batizado de "Magic Rabbit", utilizando suas plataformas digitais para promover o item de forma descontraída e aberta. O tema surgiu durante uma participação no MaterniDelas, podcast de maternidade comandado por Cláudia Raia e Tata Estaniecki:

“Tive que explicar para ela [Clara] que a mamãe vende um vibrador. Ela falou: ‘Mãe, eu tenho muita vergonha quando você fala disso. Minhas amigas todas te seguem’”, revelou. Aproveitando o momento, a intérprete construiu uma ponte de diálogo com a adolescente:

A atriz então usou a situação para iniciar um diálogo franco com a jovem. “[Falei para ela] olha só: quando você for mais velha, você vai entender a importância do vibrador e agradecer a mamãe por falar desse assunto. Ela já viu todos os meus filmes, menos o De Pernas pro Ar", contou.

"A gente conversa muito. Ela faz terapia desde os 4 anos. [Expliquei que é] um filme que fiz e mudou a minha carreira”, continuou.

Ingrid também demonstrou compreensão sobre o momento particular da filha: "Ela não gosta muito de [falar sobre] orgasmo... não é hora ainda de falar disso. Entendo ela não querer ver De Pernas pro Ar. Eu nunca deixei, mas todas as amigas dela já viram".

A perspectiva da filha, contudo, começou a mudar conforme a maturidade chegou. "Agora que ela está com 15 anos, entendeu que as mães elogiam os meus vídeos. Diz: ‘Mãe, minha professora é sua fã!’, ‘Fulana é louca por você…’. Está vendo que a mãe é validada pelo que fala também, mas tomo o maior cuidado para não expô-la", completou.