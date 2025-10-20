Luciano Huck deixa Murilo Benício em saia justa ao vivo

Grazi Massafera e Murilo Benício participaram do "Domingão com Huck" neste domingo (19) e comentaram, com bom humor, as especulações em torno do possível romance entre eles.

Prestes a viverem um par romântico na novela "Três Graças", os atores reagiram às brincadeiras sobre o convívio nos bastidores.

Durante a atração, Luciano Huck relembrou a estreia do programa Angélica ao Vivo, que aconteceu na última quinta-feira (16), quando Tatá Werneck fez um comentário bem-humorado sobre os dois. “Dou R$ 1 mil que daqui a seis meses vocês estão juntos”, disparou a apresentadora.

Ao vivo no "Domingão", Luciano voltou ao tema: “Acho que a Tatá que puxou: o Murilo tem a tradição, na TV brasileira, de casar com as suas [parceiras de cena]... Né? Ele tem um longo histórico, uma ficha corrida grande. Já virou fofoca de internet”.

Murilo, descontraído, tentou desviar cantando, mas foi interrompido por Grazi, que pegou o microfone e entrou na brincadeira. “Vocês estão estragando agora. Vocês ficam falando tanto que ele faz isso, que ele não vai fazer agora”, respondeu a atriz, entre risos.

Na sequência, o ator entrou no clima e também brincou com a situação. “Porque aí é óbvio, né? Eu não posso ser uma pessoa óbvia”, devolveu, arrancando risadas do público.