CLIMÃO!

Luciano Huck deixa Murilo Benício em saia justa ao vivo

Ator teve sua 'fama' de casar com parceiras de elenco exposta em rede nacional

Luciano Huck deixa Murilo Benício em saia justa ao vivo - (crédito: TV Globo)

Grazi Massafera e Murilo Benício participaram do "Domingão com Huck" neste domingo (19) e comentaram, com bom humor, as especulações em torno do possível romance entre eles.

Prestes a viverem um par romântico na novela "Três Graças", os atores reagiram às brincadeiras sobre o convívio nos bastidores.

Durante a atração, Luciano Huck relembrou a estreia do programa Angélica ao Vivo, que aconteceu na última quinta-feira (16), quando Tatá Werneck fez um comentário bem-humorado sobre os dois. “Dou R$ 1 mil que daqui a seis meses vocês estão juntos”, disparou a apresentadora.

Ao vivo no "Domingão", Luciano voltou ao tema: “Acho que a Tatá que puxou: o Murilo tem a tradição, na TV brasileira, de casar com as suas [parceiras de cena]... Né? Ele tem um longo histórico, uma ficha corrida grande. Já virou fofoca de internet”.

Murilo, descontraído, tentou desviar cantando, mas foi interrompido por Grazi, que pegou o microfone e entrou na brincadeira. “Vocês estão estragando agora. Vocês ficam falando tanto que ele faz isso, que ele não vai fazer agora”, respondeu a atriz, entre risos.

Na sequência, o ator entrou no clima e também brincou com a situação. “Porque aí é óbvio, né? Eu não posso ser uma pessoa óbvia”, devolveu, arrancando risadas do público.

 

 

 

 

 

 

MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/10/2025 08:31
