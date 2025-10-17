Por que Maíra Cardi contratou uma secretária lésbica para o marido? Ela explica! - (crédito: Youtube/Instagram)

Maíra Cardi voltou a causar repercussão ao comentar sobre o controle que exerce na relação com Thiago Nigro. Durante entrevista a Leo Dias, a influenciadora revelou que contratou uma secretária lésbica para trabalhar com o marido, como forma de evitar qualquer possibilidade de traição.

Segundo Maíra, a profissional já é de sua total confiança. “Eu não deixo mulher trabalhar próxima. Por exemplo, secretária. A secretária dele eu escolho e ela gosta de mulher. Eu que contratei, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher trabalhando do lado, não tem essa possibilidade”, explicou.

Questionada por Leo Dias se ela mesma faz essa escolha com base na orientação sexual da funcionária, respondeu: “No caso a dele é, né? Se não for ela pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele é…”.

A decisão de ter alguém de confiança ao lado de Nigro tem raízes pessoais. Maíra contou que a atual secretária do empresário trabalhou com ela durante 15 anos.

“E a secretária dele foi minha secretária durante 15 anos. Então é muito minha cria. E eu administro. Então eu quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem. Ela me conta tudo, quem entrou na sala, com quem falou, quanto tempo ficou”, revelou.

Sem rodeios, Maíra também mandou um recado direto para quem a critica por esse tipo de postura.

“Eu administro tudo. Quer me chamar de louca pode chamar. Quer me chamar de abusiva, pode chamar. Tô nem aí. Cada um faz o que quiser com o seu marido. Esse é meu, eu vou cuidar esse, eu não perco”, declarou.