Lucas Lima estaria namorando ex-participante de reality 'de pegação'; entenda

Nesta quinta-feira (16), Lucas Lima, de 43 anos, deu a entender que sua vida amorosa pode estar ganhando novos contornos.

O músico publicou nos stories do Instagram, ao som de "Two Hearts" (Dois Corações), de Phil Collins, a imagem de duas canecas de café com desenhos de corações na espuma.

O gesto não passou despercebido pelos fãs. A atenção foi redobrada após Mina Winkel, 30 anos, nome que já circula há meses como possível affair do artista, reagir à publicação com dois emojis de coração vermelho.

As trocas de mensagens entre os dois têm sido constantes nas redes sociais, reforçando os rumores de que estariam vivendo um romance. No último sábado (11), quando completou 43 anos, Lucas fez uma reflexão pública sobre autoestima e gratidão.

“43 anos hoje. Inteiro”, escreveu na legenda da publicação. A resposta de Mina veio em tom íntimo e carinhoso: “Que bonito te ler assim, inteiro. Acho que a verdadeira autoestima é isso, estar em paz com quem a gente é, no olhar pra dentro e pra fora. Amando e sendo amado. Que esse novo ciclo te traga ainda mais presença, afeto e propósito. Feliz vida!”.

Mensagens assim não têm sido raras entre os dois. No dia anterior, Mina já havia deixado outro comentário afetivo nos stories do músico:

“Eu amo te ver feliz e realizado! Voa alto, pajarito.” O uso do apelido em espanhol, que significa “passarinho”, chamou a atenção dos seguidores, que interpretaram como mais um indício da conexão entre eles.