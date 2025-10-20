A Fazenda: Vidente dos famosos previu agressão dias antes; entenda

A precisão das previsões do tarólogo e sensitivo Val Couto voltou a chamar atenção neste fim de semana.

Dois dias antes de uma briga que mobilizou as redes sociais, o vidente já havia alertado sobre um possível confronto entre duas participantes de "A Fazenda 17", mencionando perda de controle emocional e até risco de agressão.

A previsão foi feita durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram. Na ocasião, Val Couto afirmou ter identificado, nas Cartas Ciganas, um conflito intenso dentro do reality, envolvendo duas mulheres que “não conseguiriam se conter”.

“As cartas mostram duas mulheres em rota de colisão. Uma delas vai perder o controle emocional e ultrapassar todos os limites. Vejo uma agressão clara e consequências sérias dentro do jogo”, declarou o sensitivo na live.

A previsão se confirmou na noite de domingo (19), quando a atriz venezuelana Gaby Spanic se envolveu em uma discussão com Tamires Assis e acabou desferindo um tapa no rosto da colega de confinamento. O episódio gerou grande repercussão entre os fãs do programa e levantou questionamentos sobre a permanência da atriz na competição.

Repercussão nas redes

A cena rapidamente ganhou destaque nas plataformas digitais. Em poucos minutos, vídeos do momento circularam amplamente e hashtags como #ExpulsãoJá e #AFazenda17 dominaram os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Seguidores de Val Couto também se manifestaram, destacando a coincidência entre o ocorrido e a previsão do tarólogo.

“Ele avisou que seriam duas mulheres e que uma perderia o controle. Foi exatamente o que aconteceu!”, comentou uma internauta.

Segundo fontes ligadas à produção, a Record TV avalia as medidas cabíveis, já que o regulamento do reality prevê expulsão imediata em casos de agressão física.

O tarólogo das previsões certeiras

Com mais de três décadas dedicadas ao trabalho espiritual, Val Couto é reconhecido por suas leituras em Cartas Ciganas, Cabala e Numerologia. O sensitivo já havia ganhado destaque por prever separações de celebridades, eliminações em realities e outros acontecimentos de grande repercussão.

Com mais esse acerto, ele reforça a reputação de “tarólogo das estrelas” — um profissional que, segundo seus seguidores, antecipa com precisão eventos que ainda nem chegaram ao conhecimento do público.