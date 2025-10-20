A Fazenda: Namorada de Belo dá calcinha usada de presente a Will

Um momento íntimo envolvendo Rayane Figliuzzi e Will Guimarães ganhou destaque nas redes sociais após a exibição de uma discussão entre a influenciadora e outros peões no confinamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A namorada do cantor Belo se queixou de ter sua privacidade invadida por Creo e outros participantes enquanto se trocava para a festa do fim de semana.
A briga, que foi ao ar em rede nacional, acabou motivando internautas a resgatarem um vídeo anterior em que Rayane aparece entregando, ainda que indiretamente, uma calcinha para Will. Na ocasião, o peão havia pedido uma lembrança caso ela fosse eliminada do programa.
Nas imagens, Rayane diz que só tem "coisa de mulher" entre seus pertences, dando a entender que não teria como deixar algo simbólico. Em seguida, ela larga uma calcinha próxima a Will, que pega a peça e observa por alguns segundos.
A cena repercutiu fortemente nas redes sociais, levantando críticas e preocupações envolvendo o relacionamento da influenciadora com Belo.
“Gente, imagina o Belo vendo uma coisa dessa!”, comentou uma usuária. Outra internauta disparou: “Tudo o que o Belo quer é se livrar dessa Ray”. Já uma terceira ironizou: “O Belo tá pagando as gaia que ele colocou na Viviane Araújo”.
Outros comentários tentaram contextualizar a situação. “Ela viu que ele pegou”, apontou uma seguidora. “Ele pediu alguma coisa dela se caso ela saísse. Ela disse que só tinha coisa de mulher, daí tirou a calcinha e colocou do lado dele. Ele entendeu que era pra ele e pegou. Ela viu ele segurando e não disse nada. O Belo deve tá achando lindo tudo isso”, escreveu outra telespectadora, descrevendo a cena em detalhes.
Saiba Mais
- Mariana Morais Simaria, ex-dupla de Simone, surge irreconhecível e assusta fãs
- Mariana Morais Luciano Huck deixa Murilo Benício em saia justa ao vivo
- Mariana Morais A Fazenda: Vidente dos famosos previu agressão dias antes; entenda
- Mariana Morais Famosas não abrem mão de suplementação para atingir a meta de proteína
- Mariana Morais Beyoncé, Kim Kardashian e Kelly Key enfrentam a psoríase: saiba mais sobre a doença crônica
- Mariana Morais Aos prantos, Taís Araújo desabafa sobre fim de 'Vale Tudo': 'Alívio'