A Fazenda: Namorada de Belo dá calcinha usada de presente a Will

Um momento íntimo envolvendo Rayane Figliuzzi e Will Guimarães ganhou destaque nas redes sociais após a exibição de uma discussão entre a influenciadora e outros peões no confinamento.

A namorada do cantor Belo se queixou de ter sua privacidade invadida por Creo e outros participantes enquanto se trocava para a festa do fim de semana.

A briga, que foi ao ar em rede nacional, acabou motivando internautas a resgatarem um vídeo anterior em que Rayane aparece entregando, ainda que indiretamente, uma calcinha para Will. Na ocasião, o peão havia pedido uma lembrança caso ela fosse eliminada do programa.

Nas imagens, Rayane diz que só tem "coisa de mulher" entre seus pertences, dando a entender que não teria como deixar algo simbólico. Em seguida, ela larga uma calcinha próxima a Will, que pega a peça e observa por alguns segundos.

A cena repercutiu fortemente nas redes sociais, levantando críticas e preocupações envolvendo o relacionamento da influenciadora com Belo.

“Gente, imagina o Belo vendo uma coisa dessa!”, comentou uma usuária. Outra internauta disparou: “Tudo o que o Belo quer é se livrar dessa Ray”. Já uma terceira ironizou: “O Belo tá pagando as gaia que ele colocou na Viviane Araújo”.

Outros comentários tentaram contextualizar a situação. “Ela viu que ele pegou”, apontou uma seguidora. “Ele pediu alguma coisa dela se caso ela saísse. Ela disse que só tinha coisa de mulher, daí tirou a calcinha e colocou do lado dele. Ele entendeu que era pra ele e pegou. Ela viu ele segurando e não disse nada. O Belo deve tá achando lindo tudo isso”, escreveu outra telespectadora, descrevendo a cena em detalhes.



