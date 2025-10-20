Simaria, ex-dupla de Simone, surge irreconhecível e assusta fãs

Simaria Mendes, ex-integrante da dupla "Simone & Simaria", voltou a repercutir nas redes sociais após aparecer de um jeito diferente do que o público estava acostumado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A cantora surgiu nos stories do influenciador Carlinhos Maia, onde aparece sentada em um sofá, cantando um dos antigos sucessos da dupla ao lado de Gkay e outros amigos do humorista.

A nova aparição, porém, dividiu opiniões. Internautas notaram mudanças na aparência e no comportamento de Simaria e começaram a especular possíveis causas.

Entre os comentários, surgiram hipóteses sobre procedimentos estéticos, ganho de peso e até uso de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos.

“Quando a internet destrói o psicológico de alguém tá aí! O brilho da mulher sumiu!!!!”, escreveu uma seguidora. “Fez algum procedimento? Tá parecendo que sim. Parece que o rosto dela está inchado”, observou outra. Já uma terceira ironizou: “Quanto o efeito da sertralina bate”.

Além das críticas, o nome de Simone Mendes, irmã e ex-parceira de dupla, também foi citado nas discussões. Alguns internautas acusaram a cantora de não ter amparado Simaria durante momentos delicados.

"O público adoeceu essa mulher com as comparações que faziam entre as duas. Simaria tentava mostrar seu valor falando que ela que criava tudo enquanto a irmã que ouvia os comentários ficava calada. Simone e o marido desde a primeira vez que Simaria adoeceu já planejavam a carreira solo", disse outro usuário do Instagram.