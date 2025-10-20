Paolla Oliveira debocha de ator que criticou seu desempenho em 'Vale Tudo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Paolla Oliveira recorreu às redes sociais para se posicionar diante das críticas recebidas por sua atuação como Heleninha no remake de "Vale Tudo", da TV Globo. No domingo (19), ela publicou um vídeo reagindo a um monólogo do ator João Sales, que viralizou no TikTok ao criticá-la severamente.

Em determinado trecho, o ator comentou uma cena em que a personagem aparecia embriagada e não poupou palavras ao apontar falhas no desempenho da artista.

"Se os gestos usados pela Paolla Oliveira estivessem alinhados a um objetivo, traria mais verdade. Qual é o objetivo dela? O pior que existe, que é mostrar como ela é bêbada e uma atriz maravilhosa fazendo uma bêbada. Ou seja, o personagem não existe. Essa porção de gestos que ela faz, não leva a cena a lugar algum. Como seria bom ver uma atriz que pudesse fazer uma alcoólatra, que tivesse um objetivo", disparou.

A resposta de Paolla veio em tom irônico. Enquanto se maquiava, ela exibiu um trecho do monólogo de João Sales, fazendo expressões e caretas enquanto o áudio era reproduzido. Em seguida, comentou a situação com um recado direto:

"Não é sobre atuação, claro. Quem sou eu pra ficar julgando a atuação dos outros. Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher", disparou a atriz.