Sabrina Sato comove ao falar sobre a saúde do pai após luta contra o câncer - (crédito: Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato, aos 44 anos, compartilhou neste domingo (19) uma nova atualização sobre o estado de saúde de seu pai, Omar Rahal, de 76 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em um story publicado no Instagram, a apresentadora dividiu com os seguidores um momento especial ao lado do patriarca, que enfrenta um câncer no pâncreas desde o início do segundo semestre.

“Domingo com meu pai, que está cada dia mais forte. Muito amor, cuidado e fé”, escreveu ela, emocionando os fãs com a mensagem de esperança.

Diagnosticado com a doença meses atrás, Omar passou por uma cirurgia de emergência em agosto, acompanhado de perto pela família. A internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, durou 25 dias.

Quando o pai deixou o hospital em setembro, Sabrina celebrou a alta médica com gratidão e ressaltou que, apesar da complexidade do procedimento, a recuperação estava sendo melhor do que o esperado.