Tota MC: o jovem da Rocinha com mais de 6 milhões de seguidores que virou amigo de estrelas internacionais

Tota MC: o jovem da Rocinha com mais de 6 milhÃµes de seguidores que virou amigo de estrelas internacionais - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Jonathan Augusto, o Tota MC, é o tipo de história que inspira e arranca sorriso. Cria da Rocinha, no Rio de Janeiro, ele transformou o carisma e a espontaneidade das ruas em um passaporte para o mundo. Aos 20 anos, o menino que vendia bala no sinal hoje tem mais de seis milhões de seguidores e é seguido por nomes como Snoop Dogg e Drake.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes de virar fenômeno da internet, Tota já enxergava oportunidades onde quase ninguém via. Vender balas, pra ele, nunca foi só sobre dinheiro, era sobre fazer contato, trocar ideia e se colocar no mundo. “Eu via ali uma chance de conhecer gente, de estar perto de quem eu queria ser”, contou em uma entrevista. Essa visão simples, mas afiada, foi o primeiro passo da caminhada.

Com o tempo, o carisma começou a abrir portas. Tota se aproximou de influenciadores que frequentavam a Rocinha, virou amigo de nomes conhecidos das redes e começou a aparecer em vídeos, lives e colaborações. Sua energia leve e o jeito autêntico fizeram com que o público se identificasse rápido e dali pra frente tudo começou a crescer de forma natural.

A grande virada veio em 2025, quando Tota encontrou o streamer americano Kai Cenat, um dos maiores do mundo. Mesmo sem falar inglês, ele foi pra cima, puxou conversa e conquistou o gringo no improviso. O encontro viralizou e rendeu a ele umTotavite para participar da Streamer University, projeto internacional que reúne jovens talentos do streaming. Foi a prova de que carisma e coragem falam mais alto que qualquer idioma.

Durante sua passagem pelo exterior, Tota MC viveu momentos que pareciam cena de filme. Gravou com nomes como Wiz Khalifa, Ice Cube e Akon, e chegou a receber uma ligação de Drake, que se disse impressionado com o brasileiro e enviou um jato particular para buscá-lo. O encontro terminou com Tota assistindo a dois shows do rapper em Londres, direto do palco, ao lado de outras celebridades.

Depois da passagem por Londres, Tota MC seguiu para Portugal a convite de Cristiano Ronaldo Jr., com quem passou dias jogando bola e curtindo momentos simples que antes pareciam distantes da realidade da Rocinha. O sucesso nas redes explodiu após sua participação na Streamer University: de 31 mil seguidores na Twitch, ele saltou para mais de 1 milhão, ultrapassando 6,7 milhões somando todas as plataformas. A popularidade ficou evidente quando foi reconhecido por centenas de fãs em plena Times Square, em Nova York, onde causou alvoroço entre gringos e curiosos.