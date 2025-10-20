InícioColunistas#Mariana Morais
BOMBOU!

Tota MC: o jovem da Rocinha com mais de 6 milhões de seguidores que virou amigo de estrelas internacionais

Tota MC: o jovem da Rocinha com mais de 6 milhÃµes de seguidores que virou amigo de estrelas internacionais - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)
Tota MC: o jovem da Rocinha com mais de 6 milhÃµes de seguidores que virou amigo de estrelas internacionais - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram)

Jonathan Augusto, o Tota MC, é o tipo de história que inspira e arranca sorriso. Cria da Rocinha, no Rio de Janeiro, ele transformou o carisma e a espontaneidade das ruas em um passaporte para o mundo. Aos 20 anos, o menino que vendia bala no sinal hoje tem mais de seis milhões de seguidores e é seguido por nomes como Snoop Dogg e Drake.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Antes de virar fenômeno da internet, Tota já enxergava oportunidades onde quase ninguém via. Vender balas, pra ele, nunca foi só sobre dinheiro, era sobre fazer contato, trocar ideia e se colocar no mundo. “Eu via ali uma chance de conhecer gente, de estar perto de quem eu queria ser”, contou em uma entrevista. Essa visão simples, mas afiada, foi o primeiro passo da caminhada.

Com o tempo, o carisma começou a abrir portas. Tota se aproximou de influenciadores que frequentavam a Rocinha, virou amigo de nomes conhecidos das redes e começou a aparecer em vídeos, lives e colaborações. Sua energia leve e o jeito autêntico fizeram com que o público se identificasse rápido e dali pra frente tudo começou a crescer de forma natural.

A grande virada veio em 2025, quando Tota encontrou o streamer americano Kai Cenat, um dos maiores do mundo. Mesmo sem falar inglês, ele foi pra cima, puxou conversa e conquistou o gringo no improviso. O encontro viralizou e rendeu a ele umTotavite para participar da Streamer University, projeto internacional que reúne jovens talentos do streaming. Foi a prova de que carisma e coragem falam mais alto que qualquer idioma.

Durante sua passagem pelo exterior, Tota MC viveu momentos que pareciam cena de filme. Gravou com nomes como Wiz Khalifa, Ice Cube e Akon, e chegou a receber uma ligação de Drake, que se disse impressionado com o brasileiro e enviou um jato particular para buscá-lo. O encontro terminou com Tota assistindo a dois shows do rapper em Londres, direto do palco, ao lado de outras celebridades.

Depois da passagem por Londres, Tota MC seguiu para Portugal a convite de Cristiano Ronaldo Jr., com quem passou dias jogando bola e curtindo momentos simples que antes pareciam distantes da realidade da Rocinha. O sucesso nas redes explodiu após sua participação na Streamer University: de 31 mil seguidores na Twitch, ele saltou para mais de 1 milhão, ultrapassando 6,7 milhões somando todas as plataformas. A popularidade ficou evidente quando foi reconhecido por centenas de fãs em plena Times Square, em Nova York, onde causou alvoroço entre gringos e curiosos.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 20/10/2025 12:06
SIGA
x