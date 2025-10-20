Rodrigo Bocardi processa TV Globo e detona demissão: 'Injustiça'

O jornalista Rodrigo Bocardi revelou que está processando a TV Globo, cerca de oito meses após sua demissão da emissora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao podcast Alpha Pod, ele descreveu a situação como uma "batalha silenciosa e jurídica" e disse considerar sua saída uma "grande injustiça", após mais de 25 anos de casa.

Durante a conversa, veio à tona a demissão ocorrida em janeiro deste ano, cercada por polêmicas envolvendo acusações de assédio moral e possível quebra de normas éticas do jornalismo. Bocardi afirmou que não esperava a decisão e se defendeu:

"Eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque essa conversa é estritamente silenciosa e jurídica. Mas já que você pergunta, eu falo: houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada, sobre nada", afirmou o ex-apresentador do "Bom Dia São Paulo".

Na época do desligamento, circularam rumores de que o jornalista teria prestado serviços de consultoria a empresas com contratos públicos, incluindo concessionárias de transporte da Grande São Paulo, enquanto ainda era funcionário da emissora.

Outros boatos indicavam que ele "cobrava para não criticar" determinadas companhias no telejornal. Bocardi reagiu com indignação às especulações.

"Cara, a minha resposta pra isso é: pegue as duas mil, três mil edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado. Na boa, o único cara crítico num jornal ao vivo que criticava todo mundo, como é que ele ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha um comando sobre isso?", argumentou.

Ele ainda destacou que o jornal não era feito individualmente e que decisões editoriais passavam por uma equipe.

"Não tinha, não tinha comando sobre isso. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico. E era pau todo dia, toda hora, o único. Se tem alguém que vendia lá, não sou eu, cara. Quanta gente está ali que faz caras e bocas para determinados assuntos?", completou, questionando os critérios usados em sua demissão.

No encerramento do desabafo, o jornalista reforçou sua frustração com o ocorrido. "Assim, não quero mais falar sobre isso, não quero. Porque a minha fala sobre isso, ela é silenciosa e ela é jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grande injustiça", declarou.

Bocardi apresentava o "Bom Dia São Paulo" desde 2013. Sua trajetória na TV Globo começou ainda em 1999. Após ser desligado da emissora, ele veio às redes sociais se despedir e tranquilizar os fãs.

