VÍDEO: Reação de Capitão Hunter à prisão impressiona autoridades

Um registro em vídeo, capturado dentro do quarto do youtuber João Paulo Manoel, o Capitão Hunter, revela o instante em que agentes da Polícia Civil o abordam antes de sua prisão na última quarta-feira (22), em Santo André.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A operação que resultou na prisão do criador de conteúdo de 45 anos foi conduzida em conjunto pelas polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro, que investigam a suposta prática de estupro de vulnerável e produção de material com pornografia infantil.

O ambiente registrado pelas câmeras, com acesso da TV Globo e do g1, aparece bagunçado, repleto de brinquedos do universo Pokémon, cabos e equipamentos de informática espalhados.

Reação inesperada e dramática

Em um trecho da filmagem, João Paulo chega a questionar a forma como foi abordado pelos agentes. “Por que vocês estão me tratando assim?”, questionou ele.

O cumprimento do mandado na residência do youtuber resultou na apreensão de seis aparelhos celulares, três unidades de pendrive e a CPU de um computador.

Em nota, o defensor Rafael Feltrin sustentou que “todas essas informações, acusações e imputações são absolutamente inverídicas e serão esclarecidas no momento oportuno”.

Já no documento enviado à Justiça para solicitar a prisão, a polícia descreveu o acusado como um “abusador de elevado grau de periculosidade”.

A delegada Maria Luiza Machado, que chefia as investigações, detalhou que a estratégia de João Paulo consistia em criar perfis falsos e canais digitais direcionados ao público infantil “para atrair crianças e adolescentes” e “ganhar a confiança das vítimas para posteriormente assediá-las e coagi-las à prática de atos libidinosos”.