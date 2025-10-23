A Fazenda: Namorada de Belo tem suposto affair exposto por peoa - (crédito: Record TV)

O clima esquentou durante a formação da quinta Roça de "A Fazenda 17", exibida na noite de terça-feira (21). Um bate-boca ao vivo entre Tamires Assis e Rayane Figliuzzi virou o centro das atenções após uma acusação envolvendo o peão Will e até um recado polêmico para o cantor Belo, atual namorado de Rayane.

A tensão começou no momento dos votos, quando Tamires, sem citar nomes diretamente, acusou Rayane de estar envolvida emocionalmente com um dos confinados.

“Essa mulher aqui, que é uma vergonha, tá apaixonada por um cara aqui dentro. O Belo deveria se tocar, isso aqui é uma vergonha”, disparou a cunhã, elevando o tom da formação.

Rayane não deixou barato e reagiu em rede nacional. “Amor, te amo, te amo amor. Ela joga sujo Brasil”, respondeu, mandando um beijo para o namorado fora do reality. A cena foi acompanhada com surpresa por Will, que soltou um "Meu Deus", em meio a risadas.

Com a palavra, Tamires continuou criticando a rival e acusou Rayane de tentar silenciar os demais participantes.

“Ela não deixa a gente falar, Dri, fica interrompendo. Esse jogo sujo, nojento e que deve sair porque não merecem estar aqui. Não jogam limpo e não querem respeitar o nosso momento de falar”, finalizou, em tom indignado.



