Gretchen diz que passou por 'reprogramação facial' e intriga público - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gretchen publicou um vídeo nesta segunda-feira (27) mostrando o resultado de novos procedimentos estéticos no rosto. A cantora contou que fez ajustes após perder 10 quilos e explicou que o processo não envolveu cirurgias.

“Não estou usando filtro. Não tem filtro. Tô maquiada porque tenho um programa de televisão agora”, disse ela, reforçando que o resultado é real e sem edições.

No vídeo, Gretchen explicou que o trabalho realizado foi uma reprogramação da harmonização facial, feita pelo médico Igor Costa Alves.

"Bom, eu quero explicar definitivamente que eu não fiz mini lifting, eu não fiz cirurgia. Quero explicar pra vocês que o procedimento que eu fiz foi com o Dr. Igor Costa Alves, o único que cuida do meu rosto e que fez o procedimento de uma reprogramação de harmonização facial, porque eu emagreci demais", contou.

Ela detalhou que o emagrecimento altera o alinhamento dos produtos aplicados anteriormente.

"Quando você engorda, sobra produto. Quando você emagrece, o produto desalinha. Então, a gente precisa fazer um novo programa de harmonização. Não existe desarmonização. Existe um novo programa de harmonização para o corpo e para o rosto que você tem", explicou.

A artista destacou que apenas realizou retoques e que não houve procedimentos invasivos.

"Muita gente vem todo dia me perguntar quem foi o cirurgião. Não houve cirurgião, não houve corte, não houve cirurgia, houve um novo programa de harmonização que o Igor fez hoje. Meu rosto ficou, sim, muito legal", afirmou.

Ela também falou sobre o impacto da perda de peso e a importância da constância nos cuidados.

"Se eu tenho 66 anos, já tenho uma pele que não tem muito colágeno, e eu consigo resultados maravilhosos, imagine você que já tem. Então é isso. É uma construção. Não adianta querer sentar na cadeira dele amanhã sair linda. Isso não existe. Faz cinco anos que ele trabalha no meu rosto”, completou.