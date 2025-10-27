Caso Vittor Fernando e Gabriel Fuentes: saiba detalhes da tentativa de homicídio

Os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes foram vítimas de uma tentativa de homicídio enquanto retornavam de viagem ao Rio de Janeiro, no último fim de semana. Contudo, durante o episódio aterrorizante, ambos foram baleados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entretando, os dois logo receberam atendimento médico imediato e já se encontram fora de perigo, em processo de recuperação e acompanhamento médico contínuo. Em comunicado oficial, as equipes dos artistas informaram sobre o caso e tranquilizaram os fãs dos artistas.
“Informamos que os atores e influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por uma tentativa de assalto enquanto retornavam do Rio de Janeiro. Vittor e Gabriel foram alvejados, receberam atendimento médico imediato e encontram-se fora de perigo, em recuperação e sob acompanhamento médico. Agradecemos pelas mensagens de carinho e pedimos compreensão e respeito nesse momento delicado. Assim que possível, os próprios se pronunciarão”, diz o comunicado.
A notícia gerou grande comoção entre fãs e colegas do meio artístico, que vêm deixando mensagens de apoio e solidariedade nas redes sociais dos atores. Ambos são reconhecidos pelo público por suas atuações em produções televisivas e por seus trabalhos como criadores de conteúdo nas redes sociais.
A recomendação das equipes é de respeito à privacidade dos artistas até que eles se sintam prontos para se manifestar pessoalmente sobre o ocorrido. Mais informações sobre o quadro de saúde de Vittor e Gabriel serão compartilhadas quando houver autorização das famílias e assessorias.
Vittor Fernando ganhou destaque nas redes sociais com vídeos de humor e atuações criativas que o tornaram um dos nomes mais populares da nova geração de influenciadores, acumulando milhões de seguidores e participações em campanhas e produções audiovisuais.
Já Gabriel Fuentes é conhecido por seus trabalhos na televisão, com passagens marcantes por novelas da TV Globo, como Malhação: Vidas Brasileiras e Pantanal, além de projetos no streaming e no teatro.
Saiba Mais
- Mariana Morais Após polêmicas, Jenny Miranda estreia em plataforma de conteúdo adulto
- Mariana Morais Zé Felipe paga fortuna em aliança e recebe deboche de Ana Castela
- Mariana Morais Vini Jr. se esconde após Virginia tentar tirar foto como casal
- Mariana Morais Bárbara Roterdã celebra sucesso e destaca a identidade brasileira de 'Vermelho Sangue'
- Mariana Morais Benício Huck surge musculoso e é acusado de usar anabolizante
- Mariana Morais Luiza Caldi desabafa sobre relacionamento abusivo: "Desenvolvi crise de ansiedade"