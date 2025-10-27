Zé Felipe paga fortuna em aliança e recebe deboche de Ana Castela

A cantora Ana Castela, de 21 anos, caiu na risada ao descobrir, durante uma entrevista, o valor da aliança que ganhou de Zé Felipe, de 26.
A joia, que vinha despertando a curiosidade dos fãs, foi finalmente tratada como um anel de compromisso durante a conversa com o canal AgroPlaySquad.
Questionada se era verdade que o anel “dava pra comprar um carro”, Ana analisou a peça, riu e admitiu não saber o preço. Ao ser informada de que o par está avaliado em R$ 75 mil, reagiu com sinceridade e bom humor: “Dá pra comprar um carro. Eu não pagaria tudo isso, não.”
A entrevista terminou em tom descontraído, com a cantora e o repórter brincando sobre a generosidade do sertanejo: “Zé rico.”
Nas redes sociais, o presente dado por Zé Felipe virou alvo de comparações. "Enquanto isso a outra [Virginia] não consegue nem tirar uma foto com o novo amor [Vini Jr.]... Quem será que perdeu?", questionou uma usuária do Instagram.
"E a Virgínia Fonseca ganhando bolsa de 24 mil do jogador mais caro", comparou uma segunda internauta. "O Zé Felipe vai ser largado por ela", teorizou mais uma.
