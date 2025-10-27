Vini Jr. se esconde após Virginia tentar tirar foto como casal - (crédito: Instagram)

A relação entre Virginia Fonseca e Vinícius Jr. ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira (27). A influenciadora surpreendeu os seguidores ao postar pela primeira vez uma foto ao lado do jogador nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O clique foi feito em um restaurante de Monte Carlo, em Mônaco, e, apesar do registro em casal, um detalhe inusitado roubou a cena: Vini aparece cobrindo o rosto com um guardanapo de pano.

Período de férias

A viagem de Virginia à Europa começou na semana passada, logo após a festa de três anos da filha Maria Flor, fruto do casamento com Zé Felipe.

Após desembarcar na Espanha, ela foi vista acompanhando uma partida do Real Madrid, clube onde Vini atua, e logo depois passou a circular com o jogador em momentos discretos, porém registrados por fãs e portais.

A publicação da foto em Mônaco reacende as expectativas de que o casal possa oficializar o relacionamento em breve. Essa é a primeira vez que Virginia vai à Europa desde que decidiu dar uma segunda chance ao atleta.

Vale lembrar que o romance enfrentou turbulências públicas recentemente, após a modelo Day Magalhães divulgar supostos prints de conversas com Vini Jr., incluindo mensagens trocadas enquanto ele recebia Virginia em sua casa.

A exposição gerou um afastamento momentâneo da influenciadora, que, à época, confirmou o affair, mas afirmou que encerraria o envolvimento.

Dias depois, Vini Jr. publicou um pedido público de desculpas e, desde então, os dois têm retomado a proximidade — agora, de forma mais aberta.