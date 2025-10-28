A Fazenda: Rayane tenta explicar por que Belo não posta foto com ela

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O cantor Belo movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (27/10) ao prestar uma homenagem pública à namorada Rayane Figliuzzi, que completa 28 anos.
Confinada atualmente em "A Fazenda 17", da Record, a influenciadora ganhou uma declaração carinhosa do artista, que compartilhou pela primeira vez uma foto ao lado dela.
Na imagem publicada, o casal aparece caminhando em uma praia. “Parabéns, minha Bela. Saúde, paz e amor”, escreveu Belo na legenda, marcando o aniversário da amada. Discretos, os dois estão juntos há quase um ano, mas sempre optaram por manter o relacionamento longe dos holofotes.
Durante o confinamento, Rayane comentou sobre a escolha do cantor em não divulgar fotos do casal ou se posicionar publicamente sobre sua participação no reality.
“Eu falo para ele: ‘Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo'”, revelou.
Ela também explicou o motivo de aparições conjuntas entre Belo e a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, mesmo após o término do casamento.
“Eles são da mesma emissora, todo o tempo têm que postar coisas juntos, e eu entendo isso muito bem, porque é trabalho, contrato. Então eu não quero isso. Então, uma foto minha, uma foto dela”, contou Rayane.
Saiba Mais
- Mariana Morais Influencer Rosana Cidrão lista dicas para manter conexão interior
- Mariana Morais Gretchen diz que passou por 'reprogramação facial' e intriga público
- Mariana Morais Novo sucesso de Marcelo Médici, a comédia Dona Lola ganha nova temporada no Teatro Renaissance
- Mariana Morais Caso Vittor Fernando e Gabriel Fuentes: saiba detalhes da tentativa de homicídio
- Mariana Morais Após polêmicas, Jenny Miranda estreia em plataforma de conteúdo adulto
- Mariana Morais Zé Felipe paga fortuna em aliança e recebe deboche de Ana Castela