A Fazenda: Rayane tenta explicar por que Belo não posta foto com ela

O cantor Belo movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (27/10) ao prestar uma homenagem pública à namorada Rayane Figliuzzi, que completa 28 anos.

Confinada atualmente em "A Fazenda 17", da Record, a influenciadora ganhou uma declaração carinhosa do artista, que compartilhou pela primeira vez uma foto ao lado dela.

Na imagem publicada, o casal aparece caminhando em uma praia. “Parabéns, minha Bela. Saúde, paz e amor”, escreveu Belo na legenda, marcando o aniversário da amada. Discretos, os dois estão juntos há quase um ano, mas sempre optaram por manter o relacionamento longe dos holofotes.

Durante o confinamento, Rayane comentou sobre a escolha do cantor em não divulgar fotos do casal ou se posicionar publicamente sobre sua participação no reality.

“Eu falo para ele: ‘Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo'”, revelou.

Ela também explicou o motivo de aparições conjuntas entre Belo e a ex-mulher, Gracyanne Barbosa, mesmo após o término do casamento.

“Eles são da mesma emissora, todo o tempo têm que postar coisas juntos, e eu entendo isso muito bem, porque é trabalho, contrato. Então eu não quero isso. Então, uma foto minha, uma foto dela”, contou Rayane.