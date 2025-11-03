Luciano Huck lamenta mortes de traficantes em megaoperação e é detonado

Luciano Huck foi duramente criticado nas redes sociais ao usar os minutos finais do programa da Globo para comentar a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos, incluindo quatro policiais.

Logo no início do discurso, Huck falou sobre o método ineficaz e ultrapassado do governo em relação à segurança pública. “É uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetir há décadas sem nenhum resultado”, iniciou.

“Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, tem 120 mães que enterraram seus filhos”, lamentou ele.

O apresentador seguiu apontando a urgência de mudar o modelo de enfrentamento ao crime, reforçando que a maioria dessas vítimas não sonhou com esse destino.

“Você acha que com isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total, coordenar ações entre todos os níveis de poder: municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai”, declarou.

Além disso, Huck criticou a ausência do Estado em comunidades periféricas e defendeu investimentos em oportunidades para a população local.

“Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo do Alemão, nem na Penha. Aqueles fuzis, aqueles drones, aquelas armas de guerra não foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos.”

Antes de encerrar, Huck prestou solidariedade às famílias dos agentes mortos na operação e reafirmou seu apoio ao trabalho da polícia feita com ética e preparo.

“Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia, aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos e não pelas suas exceções. [...] Eu espero que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso desta forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança”, concluiu.