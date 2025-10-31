Wanessa expõe convivência dos filhos com a madrasta, Isis Valverde

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao refletir sobre sua vivência como mãe e o novo arranjo familiar, Wanessa Camargo falou com sinceridade sobre a criação dos filhos, a dinâmica com o ex-marido, Marcus Buaiz, e a convivência com a atual esposa dele, Isis Valverde.

Durante uma entrevista concedida ao Gshow, a artista detalhou como tem equilibrado a agenda profissional com os cuidados dedicados aos filhos, José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10.

Ela ressaltou que a relação com Buaiz é pautada pelo diálogo e pelo respeito mútuo. “A gente dá superbem. A gente troca, a gente discorda, se respeita. Cada um respeita o seu espaço, eu como mãe, ele como pai, e assim vamos”, pontuou.

Além das questões práticas da maternidade, Wanessa destacou o clima amigável entre seus filhos e Isis Valverde, que hoje é casada com o empresário. Ela também comentou sobre Rael, filho de Isis, de 6 anos. Segundo a cantora, o ambiente é de afeto e acolhimento.

“Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. A Isis é uma pessoa incrível. Meus filhos adoram ela. E é isso que importa, sabe? O Marcos tá feliz, eles tão felizes. Quando você tem uma relação com alguém que foi tão importante, e a minha relação com Marcus foi muito importante, foi de anos, torço demais para que ele seja feliz“, disse.

Com entusiasmo, Wanessa também elogiou a forma como Isis lida com a presença dos meninos em sua vida. “Ele encontrou uma mulher que é incrível, que é a dona de si e que respeita e tem carinho pelos meus filhos. Então isso deixa a gente feliz. Isso é muito importante“, completou.

O casamento de Wanessa e Marcus Buaiz chegou ao fim em 2022, após quase duas décadas juntos. Poucos meses depois, já em 2023, o empresário iniciou o relacionamento com Isis Valverde, oficializando a união com a atriz em maio deste ano.



