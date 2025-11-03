Luiz Bacci detona Luciano Huck por lamentar mortes de traficantes

As palavras de Luciano Huck ao fim do "Domingão com Huck", no último domingo, repercutiram intensamente dentro e fora da televisão.

O apresentador da Globo usou o encerramento do programa para lamentar o saldo da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Durante o discurso, ele defendeu a necessidade de repensar políticas públicas de segurança e sugeriu o combate à violência por meio de oportunidades e inteligência.

“Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento”, disse Huck, que também prestou solidariedade às famílias dos agentes mortos. A fala, no entanto, não agradou a todos — principalmente fora da Globo.

Nas redes sociais, o jornalista Luiz Bacci, apresentador do “Alô, Você!”, no SBT, reagiu com dureza. Em uma sequência de vídeos, ele acusou Huck de “romantizar o crime” e afirmou que o colega teria desrespeitado as forças de segurança envolvidas na ação.

“Não precisa ser exatamente esse traficante que morreu. Até agora, só tem bandido. Entenda, Luciano, é só bandido. Até agora não tem nenhum inocente”, afirmou Bacci. “O povo não aguenta mais gente defendendo bandido. Essa narrativa ficou para o passado.”

O jornalista também criticou o local de fala do apresentador da Globo, sugerindo que ele estaria distante da realidade das favelas: “É muito fácil falar da sua casa no alto do Joá, cercado de segurança e blindados. Você nunca pôs o pé numa favela para conhecer a realidade.”

Mesmo com a divergência de opiniões, Huck reforçou que sua fala não ignorava a dor das famílias de policiais mortos. Ainda assim, Bacci encerrou sua sequência de críticas chamando o posicionamento do global de “palhaçada” e reafirmou seu apoio às forças policiais:

“É preciso combater o narcotráfico com força total. Esse tipo de operação faz parte do combate ao narcoterrorismo. Minha solidariedade às mães dos policiais e das vítimas inocentes.”