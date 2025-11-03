InícioColunistas#Mariana Morais
Luiz Bacci detona Luciano Huck por lamentar mortes de traficantes

Jornalista usou as redes sociais para criticar as falas do apresentador

Luiz Bacci detona Luciano Huck por lamentar mortes de traficantes
Luiz Bacci detona Luciano Huck por lamentar mortes de traficantes - (crédito: Reprodução/Instagram)

As palavras de Luciano Huck ao fim do "Domingão com Huck", no último domingo, repercutiram intensamente dentro e fora da televisão.

O apresentador da Globo usou o encerramento do programa para lamentar o saldo da megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Durante o discurso, ele defendeu a necessidade de repensar políticas públicas de segurança e sugeriu o combate à violência por meio de oportunidades e inteligência.

“Quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento”, disse Huck, que também prestou solidariedade às famílias dos agentes mortos. A fala, no entanto, não agradou a todos — principalmente fora da Globo.

Nas redes sociais, o jornalista Luiz Bacci, apresentador do “Alô, Você!”, no SBT, reagiu com dureza. Em uma sequência de vídeos, ele acusou Huck de “romantizar o crime” e afirmou que o colega teria desrespeitado as forças de segurança envolvidas na ação.

“Não precisa ser exatamente esse traficante que morreu. Até agora, só tem bandido. Entenda, Luciano, é só bandido. Até agora não tem nenhum inocente”, afirmou Bacci. “O povo não aguenta mais gente defendendo bandido. Essa narrativa ficou para o passado.”

O jornalista também criticou o local de fala do apresentador da Globo, sugerindo que ele estaria distante da realidade das favelas: “É muito fácil falar da sua casa no alto do Joá, cercado de segurança e blindados. Você nunca pôs o pé numa favela para conhecer a realidade.”

Mesmo com a divergência de opiniões, Huck reforçou que sua fala não ignorava a dor das famílias de policiais mortos. Ainda assim, Bacci encerrou sua sequência de críticas chamando o posicionamento do global de “palhaçada” e reafirmou seu apoio às forças policiais:

“É preciso combater o narcotráfico com força total. Esse tipo de operação faz parte do combate ao narcoterrorismo. Minha solidariedade às mães dos policiais e das vítimas inocentes.”

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 03/11/2025 07:46 / atualizado em 03/11/2025 08:14
