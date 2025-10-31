Atriz da RedeTV!, Thalita Souza, jejua por 30 horas e passa mal em academia - (crédito: Divulgação)

Conhecida por suas participações no "Teste de Fidelidade", da RedeTV!, Thalita Souza revelou nas redes sociais que enfrentou um susto recente ao tentar repetir um jejum prolongado.

A atriz, que já havia conseguido eliminar cinco quilos em um jejum de 80 horas no passado, tentou um novo desafio de 48 horas sem se alimentar — mas acabou passando mal durante um treino na academia.

“Da outra vez havia dado certo. Eliminei os quilos que queria. Dessa vez, não me adaptei e passei muito mal. Acabei quebrando o jejum que durou ao todo 30 horas”, explicou Thalita, ao falar sobre o episódio que a forçou a interromper a prática.

Ela contou que o mal-estar surgiu após um treino de rotina, quando decidiu complementar a atividade com exercícios aeróbicos.

“Treinei normal e resolvi fazer cardio. Estava correndo na esteira, quando comecei a ver tudo turvo. Parei imediatamente e apoiei minha cabeça no aparelho. Um professor foi me acudir. Já estava quase desmaiando. A pressão estava baixa. Acredito também que estava com hipoglicemia. O mal estar só passou depois que me deram banana e uma barra de proteínas. Foi horrível”, relatou.

Depois do susto, Thalita decidiu mudar de estratégia para perder os três quilos que ainda deseja eliminar. “Não sei onde errei dessa vez, mas não pretendo mais fazer jejum. Vou eliminar os três quilos que quero de outra maneira”, concluiu.



