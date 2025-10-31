Maiara faz desabafo comovente ao expor saudade Marilia Mendonça em show

O que era para ser mais um show emocionante de Maiara & Maraisa acabou se tornando um momento de forte comoção na cidade de Crixás (GO), na quarta-feira (29/10). Em meio às gravações da nova novela da Globo, "Coração Acelerado", a cantora Maiara interrompeu a apresentação para falar sobre uma ausência que ainda dói: a de Marília Mendonça.

Ao interpretar Todo Mundo Menos Você, canção gravada com a amiga que faleceu em 2021, Maiara se deixou levar pela emoção e compartilhou com o público um desabafo sincero.

“Hoje eu confesso que senti uma falta dela gigante. Porque eu tô passando por uma coisa, Maraisa também está passando”, afirmou, visivelmente abalada.

Durante o relato, ela revelou que, se pudesse, teria recorrido à sabedoria de Marília para enfrentar o que está vivendo.

“Talvez ela tivesse me feito ver o oposto. Até pedi por intuição, mas a gente acaba sendo cabeça-dura e agindo por nossos esforços”, refletiu, destacando a confiança que sempre teve nos conselhos da amiga.

A fala da cantora terminou de forma curta, mas carregada de sentimento. “Se ela estivesse aqui, talvez teria me acalmado melhor e eu teria tomado outra decisão. Ai. Faz falta”, concluiu, arrancando aplausos e lágrimas da plateia.