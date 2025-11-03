Dado Dolabella e namorada acusam Record de distorcer entrevista polêmica

A repercussão da entrevista de Dado Dolabella ao "Domingo Espetacular", exibida no último domingo (2), provocou uma reação imediata por parte do ator e de sua atual companheira, Marcela Tomaszewski. Recentemente, o ator foi acusado de agredir a modelo após imagens dela machucada virem à tona.

Em nota conjunta divulgada nesta segunda-feira, o casal se disse profundamente indignado com a forma como o conteúdo foi ao ar e criticou duramente a edição feita pelo programa da Record.

Segundo o comunicado, a conversa gravada com o jornalista Roberto Cabrini teve cerca de três horas de duração, mas foi reduzida a poucos minutos, com cortes e trechos fora de contexto, o que teria gerado “interpretações equivocadas”.

A nota, assinada também por uma advogada, não menciona diretamente a emissora ou o programa, mas aponta que a exposição distorceu a realidade e transformou uma discussão privada em “um espetáculo midiático”.

O casal afirma que o ponto mais sensível da repercussão foram os ataques dirigidos a Marcela, que, segundo eles, tem sofrido ofensas, especialmente vindas de outras mulheres.

“Dado, já acostumado a ser julgado sem provas e alvo de críticas constantes, lamenta especialmente os ataques direcionados a Marcela, que entrou nesse ambiente sem compreender o peso da exposição pública e hoje sofre ataques cruéis”, diz o texto.

Na declaração, eles também negam que o episódio veiculado represente fielmente os acontecimentos. “Houve uma discussão privada, que foi ampliada e manipulada, transformando-se em um espetáculo. Marcela já reconheceu que se excedeu em alguns momentos, e Dado agiu com boa-fé ao aceitar falar publicamente, acreditando que seria ouvido de forma imparcial, o que não ocorreu”, afirmam.

Ainda segundo a nota, o casal diz buscar apenas “paz, respeito e o direito de não serem transformados em alvo de julgamentos e ataques injustos”.

Agressão contra Luana Piovani

A entrevista em questão também ganhou grande repercussão por trazer uma admissão pública de Dado Dolabella sobre o episódio de agressão contra Luana Piovani, em 2008. Questionado por Cabrini, o ator declarou: “Agredi”, após inicialmente mencionar que “ocorreram agressões mútuas”.

Na sequência, ele tentou explicar o contexto: “Eu estava saindo, já era três horas da manhã. [...] Quando virei as costas para ir embora, ela me pegou pelo braço e a unha entrou no meu braço. Quando ela fez isso, eu fiz o gesto para me soltar. Acertou o rosto dela e caiu no chão.”

Em outro momento da entrevista, o artista reconheceu a gravidade do ato: “Fui covarde, porque a força da mulher e do homem é completamente desproporcional”, afirmou.



