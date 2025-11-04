César Tralli quebra protocolo no primeiro dia como âncora no 'Jornal Nacional' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A primeira noite de César Tralli à frente do "Jornal Nacional" como âncora fixo não passou despercebida pelo público. Exibido nesta segunda-feira (3), o noticiário ganhou um ar diferente logo de início: o jornalista apareceu em pé durante a apresentação, algo incomum no tradicional telejornal da Globo.

O estilo já era conhecido por quem acompanhava Tralli no Jornal Hoje, onde ele adotava esse formato mais dinâmico.

Nas redes sociais, o público reagiu com reações diversas. “Isso aqui é novidade, né?”, apontou um internauta. "Desfile do Tralli! Tradicionalíssimo!", apontou uma segunda internauta. "Ele entrou no JN pra ser ele mesmo não pra imitar o Bonner", afirmou outro.

Outro detalhe que chamou atenção foi o encerramento mais contido do programa. Diferente do habitual “boa noite”, Tralli se despediu em silêncio, acompanhado de Renata Vasconcellos, em respeito à última reportagem exibida, que homenageava o cantor e compositor Lô Borges, morto no domingo (2), aos 73 anos.

A escolha de não usar trilha sonora ou despedida verbal reflete o tom respeitoso e sóbrio adotado em obituários de grandes nomes da cultura nacional. A postura discreta marcou um começo simbólico para a nova fase do jornalista na bancada mais tradicional do país.