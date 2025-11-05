Cariúcha expõe convite para fazer trisal em festa de João Silva - (crédito: SBT/Band)

Durante o comando do programa Fofocalizando, nesta terça-feira (4), Cariúcha surpreendeu os telespectadores ao relatar uma situação inesperada que viveu recentemente. A apresentadora do SBT contou que foi abordada por um casal com um convite, no mínimo, curioso.

Segundo ela, tudo aconteceu durante uma festa promovida por João Silva, filho do apresentador Faustão. Enquanto conversava com o cantor Gustavo Mioto, Cariúcha foi surpreendida pela proposta de formar um trisal.

"Eu vou contar porque sou linguaruda e aconteceu comigo. Eu recebi uma proposta na frente do Gustavo Mioto, de um casal que queria fazer um trisal comigo", revelou, sem rodeios.

Mesmo diante da surpresa, a comunicadora deixou claro que recusou a proposta imediatamente. "E eu não gosto dessas coisas porque sou careta, gosto do meu marido só. Respeito quem gosta, mas eu não faço isso", completou, destacando que essa não é uma prática com a qual se identifica.

A situação, segundo ela, chegou a deixá-la assustada. "Eu estava conversando com o Mioto, tomando uns drinks na festa do filho do Faustão, na mesma festa que fiquei com o filho do Gugu, e antes disso, veio esse casal me chamar para um trisal. Eu me assustei", contou a cantora, reforçando o clima inesperado da noite.

Nas redes sociais, a reação de Cariúcha dividiu opiniões. "A mulher já foi do job. Não entendi esse espanto todo!", comentou um usuário do Instagram. "O trisal: Cariúcha, Tom e Jerry", brincou uma segunda internauta.