al Marchiori expõe plano de saúde por negar cirurgia oncológica

A empresária Val Marchiori abriu o coração nas redes sociais nesta terça-feira (4) ao responder perguntas de seguidores sobre o tratamento contra o câncer de mama.

Durante o bate-papo, a socialite falou sobre os obstáculos enfrentados com o plano de saúde e fez um desabafo sobre a falta de amparo a pacientes oncológicos.

Questionada sobre o motivo de o convênio não ter arcado com todos os custos da cirurgia, Val foi direta: “Infelizmente, hoje não temos leis que realmente nos protejam. Eu, que estou em tratamento do câncer de mama, tenho enfrentado grandes dificuldades — e sei que muitas pessoas passam pela mesma situação”, lamentou.

Em seguida, criticou a postura das operadoras de saúde. “Planos que deveriam amparar acabam negando ou demorando para autorizar procedimentos que são urgentes e vitais”, completou, em tom de indignação.

A empresária já havia revelado anteriormente que o procedimento cirúrgico custou cerca de R$ 60 mil, e o plano cobriu apenas 11% do valor total. “Plano de saúde só ganha dinheiro e não cobre nada”, disparou em uma publicação anterior.

Ao ser questionada sobre o que tem sido mais desafiador desde o diagnóstico, Val destacou a quimioterapia como uma das etapas mais árduas do processo. “São vários, mas a quimio tem sido muito difícil”, confidenciou aos fãs.



