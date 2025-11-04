al Marchiori expõe plano de saúde por negar cirurgia oncológica

A empresária Val Marchiori abriu o coração nas redes sociais nesta terça-feira (4) ao responder perguntas de seguidores sobre o tratamento contra o câncer de mama.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o bate-papo, a socialite falou sobre os obstáculos enfrentados com o plano de saúde e fez um desabafo sobre a falta de amparo a pacientes oncológicos.
Questionada sobre o motivo de o convênio não ter arcado com todos os custos da cirurgia, Val foi direta: “Infelizmente, hoje não temos leis que realmente nos protejam. Eu, que estou em tratamento do câncer de mama, tenho enfrentado grandes dificuldades — e sei que muitas pessoas passam pela mesma situação”, lamentou.
Em seguida, criticou a postura das operadoras de saúde. “Planos que deveriam amparar acabam negando ou demorando para autorizar procedimentos que são urgentes e vitais”, completou, em tom de indignação.
A empresária já havia revelado anteriormente que o procedimento cirúrgico custou cerca de R$ 60 mil, e o plano cobriu apenas 11% do valor total. “Plano de saúde só ganha dinheiro e não cobre nada”, disparou em uma publicação anterior.
Ao ser questionada sobre o que tem sido mais desafiador desde o diagnóstico, Val destacou a quimioterapia como uma das etapas mais árduas do processo. “São vários, mas a quimio tem sido muito difícil”, confidenciou aos fãs.
Saiba Mais
- Mariana Morais César Tralli quebra protocolo no primeiro dia como âncora no 'Jornal Nacional'
- Mariana Morais Após beijaço, Cariúcha e João Augusto se reencontram ao vivo na TV
- Mariana Morais Sofia Schaadt comemora seus 15 anos com festa dos sonhos em Balneário Camboriú
- Mariana Morais Vivi Fernandez desafia Martina Sanzi para luta após expulsão da ex-peoa de A Fazenda 17
- Mariana Morais Cláudia Raia relata secura e desconforto na região íntima na menopausa; médica explica sintomas
- Mariana Morais Elize Matsunaga agradece 'fãs' e diz que marido morto por ela já a perdoou