Funkeira convida Jojo Todynho para os ringues e é detonada

Jojo Todynho não ficou calada ao ser desafiada por MC Bob Anne para uma luta de boxe. A cantora e influenciadora reagiu de forma direta à proposta da funkeira, deixando claro que não tem qualquer intenção de aceitar o convite e aproveitou a ocasião para alfinetar a rival.

Demonstrando surpresa com a situação, a dona do hit Que Tiro Foi Esse afirmou estar em uma fase mais madura e consolidada da carreira.

"Olha pra mim! Já estou em outro patamar da minha vida. Tenho mais o que fazer, bebê. E pelo que eu estou vendo, na mídia você não está, porque se estivesse, você não estaria com tempo para me desafiar a lutar", disparou Jojo.

Sem economizar nas críticas, ela ainda reforçou o recado. "Vai fazer outra música pra bombar de novo. Faça igual a mim, se dedique à sua vida. O tempo que você tá aí preocupada, você tinha que está no estúdio, vendo como está os contratos, se os shows estão bombando", pontuou, em tom de reprovação.

A funkeira também deixou claro que a estabilidade da sua carreira é um dos motivos pelos quais nem cogita aceitar o desafio.

"Eu já passei dessa fase, agora é só colher os frutos do meu hit 'Que Tiro Foi Esse', que me rende muito até hoje. Cuida da sua vida. Beijo gatinha, desafia outra pessoa, porque comigo não vai rolar", concluiu.

Nas redes sociais, a resposta viralizou e dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas elogiaram a firmeza de Jojo, outros refletiram sobre o uso do boxe como entretenimento. “Gostei, humilhou com classe”, escreveu uma seguidora.

Outra comentou: “Amei a resposta. O esporte tá perdendo o sentido. Virou mania de chamar outro pra desafiar. Não sei quando foi que esqueceram que LUTA É UM ESPORTE, e não brincadeira. São anos de aprendizado, disciplina, respeito ali dentro de um octógono ou tatame”.