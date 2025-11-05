Tremembé: Cristian Cravinhos rasga o verbo após ter romance com homem exposto

A polêmica envolvendo Cristian Cravinhos e o relacionamento que teria vivido com um preso chamado Duda continua ganhando destaque após o lançamento da série "Tremembé - A Prisão dos Famosos", da Prime Video.

Na última terça-feira (4/11), o ex-cunhado de Suzane von Richthofen usou seus stories no Instagram para rebater os comentários que vêm circulando desde que o caso veio à tona. Logo no início do vídeo, Cristian agradeceu aos seguidores que demonstraram apoio.

“Primeiramente, obrigado pela galera que está dando uma força no Instagram, pessoal que me segue. Obrigado pela força, vocês são sem palavras. Vocês sabem quem eu sou, e isso é o mais importante de tudo”, declarou.

Na sequência, ele abordou as cobranças por um posicionamento público sobre o caso. “Tem muita gente me perguntando ‘por que você não se defende?’. Eu não vou me defender de nada. Não devo nada para ninguém. Não vou dar engajamento para ninguém. Porra de Duda. Cada um acredita no que quiser”, desabafou.

Visivelmente incomodado com a proporção que o assunto tomou, Cristian, condenado por matar os pais de Suzane à pauladas enquanto eles dormiam, encerrou com uma crítica política: “O Brasil está caindo e vocês preocupados com essa porra desse caso que já tinha sido esquecido há muito tempo. Vocês definem como que é o nosso país, quais os valores reais que nós temos que ter”.

O crime

Suzane von Richthofen, e os irmãos Daniel (namorado de Suzane na época) e Cristian Cravinhos, foram condenados por matar Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen, pais de Suzane, na madrugada de 31 de outubro de 2002.

O romance de Cristian e Duda na cadeia

Enquanto isso, nas redes sociais, internautas resgataram um vídeo do jornalista Ulisses Campbell, autor do livro que deu origem à série "Tremembé", revelando novos detalhes sobre o suposto envolvimento de Cristian e Duda dentro da penitenciária.

Segundo o autor, a relação foi marcada por cenas de ciúme e conflitos. “A Duda abriu tudo, me mostrou as cartas, contou a história, provava muito. Não é só contar, precisa provar”, disse Campbell. Em seguida, ele relatou um episódio que envolve uma acusação de abuso feita por Cristian dentro da prisão.

“O Cristian era tão louco por esse rapaz... Que esse rapaz trabalhava na barbearia da penitenciária, e quando ele saía de uma ala pra outra, pra ir trabalhar, ele passava por uma revista. E essa revista, segundo a Duda, caracterizava um abuso”.

De acordo com o relato, Cristian reagiu com um surto de ciúme e registrou formalmente o caso. “O Cristian teve um acesso de ciúme, que foi tirar satisfação com esse cara e ainda teve a cara de pau de registrar uma ocorrência dentro da penitenciária dizendo: ‘olha, o meu namorado está sendo abusado’”, detalhou.

Ulisses também contou que exigiu provas concretas para incluir a história no livro. “Quando eu falei pra Duda ‘eu acredito em você, mas não é suficiente pra contar essa história no livro, preciso de uma prova’. Ela me deu o registro dessa ocorrência, que, aí sim, é uma prova. O cara [Cristian] assinou um atestado que estava com ciúme do outro dentro da cadeia”, afirmou.

Fora da prisão, o jornalista revelou que promessas feitas por Cristian a Duda teriam sido quebradas.

“A Duda saiu antes do Cristian. E ela tinha me contado que ele prometeu que eles teriam

Duda, homem que se envolveu com Cristian Cravinhos, revelou em vídeo detalhes inéditos do relacionamento com o ex-presidiário e como foi o romance dentro da prisão. Segundo Eduardo, na vida real, o irmão de Daniel Cravinhos era incrível e sempre atendia a todos os seus desejos.… pic.twitter.com/ybHRwy6Pvz

— LeoDias ???? (@euleodias) November 4, 2025 " target="_blank"> uma vida de casal fora da cadeia. Quando o Cristian saiu, ele deu um pé na bunda da Duda e da esposa, falando que queria zerar a vida amorosa, queria viver porque tinha uma demanda reprimida. Ele queria ficar com outras pessoas, e só com mulher”, completou Campbell.