Programa de Virginia no SBT pode estar com os dias contados; saiba tudo!

Nos bastidores do SBT, o nome de Virginia Fonseca já não ecoa com o mesmo entusiasmo de antes. Segundo revelou o colunista Gabriel Perline durante o programa "A Tarde é Sua", nesta terça-feira (4), a parceria da influenciadora com a emissora de Silvio Santos estaria enfrentando fortes turbulências — e a continuidade do "Sabadou com Virginia" é incerta.

De acordo com Perline, a ausência da apresentadora em uma recente coletiva de imprensa foi sintomática.

“A relação de Virginia com SBT azedou. Tanto é, que quando ela deu um cano na coletiva de imprensa na semana passada, ela sequer teve o nome citado no evento”, afirmou o jornalista, indicando um possível desgaste na comunicação entre as partes.

Enquanto a influenciadora não compareceu, outra figura ganhou destaque. “Ela era esperada e havia sido anunciada, mas em compensação, enalteceram Ana Castela. Agora estão esperando a boa vontade da Virginia aparecer no Brasil”, completou Perline, fazendo referência à cantora sertaneja e atual namorada do ex-marido de Virginia, Zé Felipe.

Paralelamente à crise com o canal, a vida pessoal de Virginia continua sob os holofotes. Desde que assumiu publicamente o namoro com o jogador Vini Jr., no fim de outubro, o casal se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Na manhã da última segunda-feira (3), a influenciadora compartilhou um momento íntimo ao lado do atacante do Real Madrid, que embarcou rumo à Inglaterra para compromissos com o clube. Enquanto isso, ela permanece na residência do jogador, em Madri, curtindo dias de descanso na Europa.