Namorada de Dado Dolabella reage à críticas sobre agressão e defende ator

A repercussão em torno das denúncias de agressão contra Dado Dolabella continua gerando desdobramentos. Depois de afirmar publicamente que nunca foi vítima de violência doméstica, a modelo Marcela Tomaszewski passou a ser alvo de críticas intensas nas redes sociais — e decidiu reagir.

Na noite desta terça-feira (4/11), a ex-miss usou seus perfis digitais para fazer um desabafo contundente. Visivelmente incomodada com a onda de ataques, Marcela afirmou que está sendo julgada de forma injusta e apontou o comportamento da internet como mais destrutivo do que qualquer agressor.

“Não se preocupe, não vai ser um homem que vai me matar, e sim a sociedade que quer ditar regras na vida dos outros. Já deixei claro que nunca fui agredida e, ainda assim, continuo sendo atacada diariamente na internet”, escreveu ela.

O texto seguiu com duras críticas àqueles que tentam rotulá-la e traçar diagnósticos sem qualquer contato real.

“Inventam mentiras sobre a minha saúde mental, sobre quem eu sou, e até sobre dependência emocional. É revoltante ver tantas pessoas, inclusive jornalistas, psicólogos e perfis escondidos atrás de telas, se acharem no direito de me julgar, de distorcer fatos e de me diagnosticar sem sequer me conhecer”, continuou.

Marcela também aproveitou o momento para levantar um alerta sobre o impacto da violência virtual e o desprezo de muitos sobre seus efeitos devastadores.

“Se querem falar de ‘estatísticas’ e ‘diagnósticos’, que falem também sobre os índices alarmantes de suicídio causados por ataques online. Quantas vidas já foram perdidas por causa da violência digital que muitos tratam como ‘opinião?’”

No trecho final da publicação, a modelo encerrou com um questionamento direto àqueles que alegam se importar.

“E eu pergunto: quando vocês dizem que é ‘para salvar alguém’, quem é que vai me salvar? Quem estende a mão quando a internet se torna uma arma? Felizmente, eu estou bem. Mas me assusta e me entristece ver tanta gente escolhendo destilar ódio em vez de empatia. Que cada um reflita antes de usar a própria voz para destruir.”

Mesmo após o desabafo, as reações continuaram divididas. Internautas questionaram a postura da modelo e relembraram provas que circularam na mídia. “Mulher, as provas estão no vídeo gravado por você mesma”, comentou uma seguidora. “Se você aceita, quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Cada um com seus problemas”, criticou outro perfil.

Houve ainda quem demonstrasse empatia — mesmo diante da controvérsia. “Estamos do seu lado, apesar de você mesma estar contra você. Talvez não seja agora, mas uma hora você vai conseguir enxergar. Que seja breve, que você seja acolhida e não julgada”, disse uma usuária. Já outro internauta ironizou a situação: “Belo texto, Dado.