Mulher xinga Virginia no 'Teleton' e reação da famosa surpreende

Virginia Fonseca passou por um momento inesperado durante sua participação no "Teleton", exibido na última sexta-feira (7) pelo SBT. Enquanto acompanhava o programa da plateia, a influenciadora foi surpreendida por uma mulher do público, que a abordou de forma hostil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O episódio foi registrado em vídeo e logo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a mulher chama Virginia de "Vivíbora" e, em seguida, pede que ela mande um beijo para a câmera. De maneira surpreendente, a atual namorada de Vini Jr. optou por ignorar o insulto e atendeu ao pedido, sem demonstrar incômodo.

A repercussão nas redes foi imediata e dividiu opiniões. “Os humilhados serão exaltados”, comentou uma internauta no Instagram. Outra saiu em defesa da influenciadora:

“Deixem a Virginia ser feliz!”. Houve ainda quem levantasse hipóteses sobre o comportamento dela diante da situação: “Ela só não respondeu porque estava sendo filmada”, escreveu uma usuária.

Entre os comentários, também surgiram percepções mais emocionais. Uma seguidora afirmou ter notado um semblante abatido na ex-mulher de Zé Felipe.

“Gente, eu não sei se vocês notaram, mas em momento nenhum da participação dela no programa eu vi felicidade no rosto. O que eu vi foi uma mulher escondendo sua tristeza por trás de uma maquiagem e de um look belíssimo”, opinou.