Mulher xinga Virginia no 'Teleton' e reação da famosa surpreende

Virginia Fonseca passou por um momento inesperado durante sua participação no "Teleton", exibido na última sexta-feira (7) pelo SBT. Enquanto acompanhava o programa da plateia, a influenciadora foi surpreendida por uma mulher do público, que a abordou de forma hostil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O episódio foi registrado em vídeo e logo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a mulher chama Virginia de "Vivíbora" e, em seguida, pede que ela mande um beijo para a câmera. De maneira surpreendente, a atual namorada de Vini Jr. optou por ignorar o insulto e atendeu ao pedido, sem demonstrar incômodo.
A repercussão nas redes foi imediata e dividiu opiniões. “Os humilhados serão exaltados”, comentou uma internauta no Instagram. Outra saiu em defesa da influenciadora:
“Deixem a Virginia ser feliz!”. Houve ainda quem levantasse hipóteses sobre o comportamento dela diante da situação: “Ela só não respondeu porque estava sendo filmada”, escreveu uma usuária.
Entre os comentários, também surgiram percepções mais emocionais. Uma seguidora afirmou ter notado um semblante abatido na ex-mulher de Zé Felipe.
“Gente, eu não sei se vocês notaram, mas em momento nenhum da participação dela no programa eu vi felicidade no rosto. O que eu vi foi uma mulher escondendo sua tristeza por trás de uma maquiagem e de um look belíssimo”, opinou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia Fonseca enfrenta crise com WePink após onda de reclamações online
- Mariana Morais Aos 66 anos, Gretchen exibe bumbum gigante e impressiona público
- Mariana Morais Rodrigo Faro posa de biquíni e atiça público com corpo definido
- Mariana Morais Matheus & Lorenzo preparam lançamento de "Saudade Não Faz Curva", em parceria com Traia Véia
- Mariana Morais Sandy e namorado médico são flagrados em clima de intimidade em viagem; veja
- Mariana Morais Influenciador pega Uber com Elize Matsunaga e relata experiência chocante