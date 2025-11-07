Sandy e namorado médico são flagrados em clima de intimidade em viagem; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Sandy foi flagrada em um momento de intimidade com o namorado, o médico Pedro Andrade, durante uma visita a Portugal. A cantora, de 42 anos, aparecia sorridente enquanto conversava com o companheiro em uma ponte sobre o Rio Douro.

Apesar de manter sua vida pessoal em sigilo nas redes sociais, o casal foi filmado por uma fã enquanto trocava olhares e sorrisos. Na gravação, é possível ver os dois prestes a amarrar uma fitinha na grade da ponte — gesto simbólico associado a votos de amor ou amizade.

A última vez em que os dois haviam sido vistos juntos foi em agosto, quando marcaram presença no show solo de Junior Lima, em São Paulo.

Já em outubro, Sandy também participou da festa de aniversário do ex-marido, Lucas Lima, com quem tem um filho de 11 anos, Theo. Pedro a acompanhou no evento, como mostram vídeos que circularam nas redes sociais.

A relação entre o novo namorado e o ex-marido da cantora parece ser cordial. Em setembro, ambos foram vistos lado a lado durante o festival The Town, quando Sandy se apresentou com o músico Jacob Collier.

A oficialização do romance aconteceu em maio deste ano, quando Sandy e Pedro surgiram de mãos dadas em um evento na capital paulista.