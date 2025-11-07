Influenciador pega Uber com Elize Matsunaga e relata experiência chocante

Um vídeo inusitado chamou atenção no TikTok nesta terça-feira (4). O influenciador Ryan Barsanulfo viralizou ao compartilhar um momento inesperado: ele pegou uma corrida por aplicativo e quem apareceu ao volante foi ninguém menos que Elize Matsunaga, protagonista de um dos casos criminais mais emblemáticos do Brasil.

“Você pede um Uber e quem vem te buscar é a Elize Matsunaga”, escreveu Ryan na legenda do vídeo, que ultrapassou 2,5 milhões de visualizações em menos de 24 horas e já soma mais de 350 mil curtidas.

Apesar do susto inicial ao reconhecer a motorista, Ryan contou que Elize foi educada e gentil durante o trajeto, embora os dois tenham trocado poucas palavras. “Já tinha assistido ao documentário sobre ela, então fiquei meio apreensivo, confesso”, afirmou nos comentários.

Desde que recebeu liberdade condicional em 2022, Elize optou por levar uma vida discreta. Ela vive na cidade de Franca, no interior de São Paulo, e atua como motorista de aplicativo utilizando seu nome de solteira, Elize Araújo Giacomini. A informação já havia sido revelada anteriormente pelo jornalista Ulisses Campbell, autor da biografia Elize Matsunaga – A mulher que esquartejou o marido.

Elize Matsunaga agradece 'fãs' e diz que marido morto por ela já a perdoou

Com o lançamento da série Tremembé no Prime Video, que explora histórias reais de criminosos conhecidos nacionalmente e que passaram pela chamada “prisão dos famosos”, Elize Matsunaga voltou a ser um dos nomes mais mencionados nas redes sociais.

Junto com a repercussão da produção, um vídeo antigo da ex-detenta voltou à tona e reacendeu a polêmica em torno de seu caso.

Nas imagens, Elize, que hoje cumpre pena em regime aberto, aparece agradecendo o apoio que teria recebido de parte do público e faz uma declaração que gerou reações diversas:

“Acredito que o Marcos já me perdoou”, diz ela, referindo-se ao marido Marcos Matsunaga, herdeiro da marca Yoki, assassinado e esquartejado por ela em 2012 — crime que chocou o Brasil.

A gravação, segundo informações divulgadas pela defesa da própria Elize, teria sido feita durante uma das etapas do processo de reintegração à sociedade. No vídeo, ela afirma estar vivendo um momento mais estável e declara: “Estou muito feliz com essa nova fase da minha vida”.

Desde que conquistou o direito ao regime aberto, em maio de 2022, Elize tem evitado aparições públicas. Mesmo assim, o lançamento da série e a reaparição do vídeo voltaram a colocar seu nome no centro do debate sobre o direito da ressocialização e segunda chance para criminosos.