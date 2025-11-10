Virginia ignora participante no 'Teleton' e é repreeendida por Celso Portiolli - (crédito: Reprodução/Instagram)

A participação de Virginia Fonseca no “Teleton”, exibido na sexta-feira (7) pelo SBT, acabou dando o que falar nas redes sociais. Durante sua entrada no palco, a influenciadora digital cumprimentou Celso Portiolli e Ivete Sangalo, que apresentavam a atração naquele momento, mas um detalhe chamou atenção do público.

Logo após o cumprimento aos apresentadores, Celso precisou direcionar a atenção de Virginia a um cadeirante presente no palco, já que a ex-mulher de Zé Felipe havia passado direto pelo convidado.

Em resposta, Virginia explicou brevemente que já havia interagido com o convidado nos bastidores: “Eu vi ele lá atrás”. A justificativa, no entanto, não convenceu parte dos internautas, que logo reagiram com críticas nas redes sociais.

“Fingiu que nem viu o cadeirante, foi preciso o Celso mostrar a ela”, comentou uma usuária. “Tudo que tem valor ela ignora”, disparou outra. “Ela simplesmente o ignorou de primeira”, escreveu uma terceira.

As críticas continuaram com tom de reprovação. “Ixi, que deselegante! Viu ele lá atrás mas quem tá na frente ninguém sabia, tinha que cumprimentar do mesmo jeito”, apontou uma seguidora. Outra reforçou a importância do gesto em público: “Não interessa se viu lá atrás. No palco tem que cumprimentar novamente, o público não viu ela com ele”.

Mulher xinga Virginia no 'Teleton' e reação da famosa surpreende

Virginia Fonseca passou por um momento inesperado durante sua participação no "Teleton", exibido na última sexta-feira (7) pelo SBT. Enquanto acompanhava o programa da plateia, a influenciadora foi surpreendida por uma mulher do público, que a abordou de forma hostil.

O episódio foi registrado em vídeo e logo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a mulher chama Virginia de "Vivíbora" e, em seguida, pede que ela mande um beijo para a câmera. De maneira surpreendente, a atual namorada de Vini Jr. optou por ignorar o insulto e atendeu ao pedido, sem demonstrar incômodo.

A repercussão nas redes foi imediata e dividiu opiniões. “Os humilhados serão exaltados”, comentou uma internauta no Instagram. Outra saiu em defesa da influenciadora: “Deixem a Virginia ser feliz!”. Houve ainda quem levantasse hipóteses sobre o comportamento dela diante da situação: “Ela só não respondeu porque estava sendo filmada”, escreveu uma usuária.



