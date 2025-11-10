Marcela Tomaszewski 'foge' do Brasil após confirmar agressão de Dado Dolabella

Depois de dias turbulentos envolvendo uma polêmica de agressão com Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski decidiu virar a página — pelo menos por ora — e embarcou rumo à Europa. A Miss Gramado compartilhou nas redes sociais momentos da viagem e também os imprevistos vividos por conta da partida às pressas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes do embarque, Marcela se despediu dos seguidores com uma legenda enigmática: “Então tá bom, até já”. Pouco depois, revelou que o primeiro destino foi Roma, na Itália.

Em tom descontraído, brincou com seus seguidores: “Quem adivinhar onde estou, levo um imã de geladeira”. Ainda no domingo (9), ela publicou um story em Monte Carlo, Mônaco.

A viagem improvisada, no entanto, trouxe contratempos. Sem planejamento, a modelo enfrentou alguns perrengues básicos. “Eu tinha um sonho: viajar sem arrumar nada”, disse aos seguidores. “Meia hora antes de ir para o aeroporto, peguei umas roupas e tchau”, contou.

“O que eu tive que fazer? Comprar um rímel de farmácia, uma base de farmácia. Então é isso: uma terracota, uma base, um rímel e um sonho: ficar bonita”, brincou.

Assumiu agressão de Dado Dolabella

A leveza nas redes sociais contrasta com a seriedade do episódio envolvendo o ex-namorado. Também neste domingo (9), Marcela afirmou que vai corrigir o depoimento prestado anteriormente à polícia sobre a agressão sofrida no fim de outubro. Embora tenha negado o caso inicialmente, a modelo agora confirma que mentiu para proteger Dado Dolabella.

"A polícia foi até a minha casa, eu fui para a delegacia. Eu neguei e o Ministério Público me chamou novamente e eu continuei a mesma versão que não tinha ocorrido agressão, que ele não tinha encostado em mim", pontuou.

"Eu menti para proteger alguém que eu achava que mudaria, mas, agora, eu vou denunciar. Minha mãe é testemunha e também foi chamada para depor novamente e diz que vai manter a versão de que a filha dela... infelizmente apanhou. É o que ela viu. Nenhuma mãe quer ver isso”, contou ela ao colunista Leo Dias.

De acordo com o colunista, ela pretende que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e deve solicitar uma medida protetiva. Marcela e Dado começaram a namorar em setembro, poucos meses após o término dele com Wanessa Camargo, encerrado em fevereiro deste ano.

O episódio ganhou ainda mais visibilidade após Rafaela Clemente, amiga da modelo, divulgar nas redes sociais fotos e vídeos que mostravam hematomas nos braços e dedos de Marcela.

No sábado (8), a Miss anunciou que o relacionamento chegou oficialmente ao fim e divulgou um vídeo gravado dentro de um carro, onde aparece discutindo com o ator.

"Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço para você sair de perto de mim", diz Dado no vídeo. Segundo Marcela, as marcas da agressão ficaram espalhadas pelo corpo, e ela segue determinada a buscar justiça.



