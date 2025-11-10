Barraco em reality termina com mulher arremessada em piscina e desmaio

O reality dominicano "La Mansión de Luinny" se tornou assunto nas redes sociais após um confronto físico entre duas participantes terminar em desmaio e atendimento médico.
As influenciadoras Yina Calderón, da Colômbia, e La Piry, da República Dominicana, protagonizaram uma briga que terminou com uma delas sendo retirada da piscina com um colar cervical.
A confusão teria começado por um motivo inusitado: segundo relatos de fãs, La Piry teria colocado farinha no secador de uma colega. A brincadeira provocou a reação de Yina, que partiu para cima da rival, empurrando-a na piscina.
No impacto, La Piry bateu a cabeça na borda antes de ser socorrida por outros participantes e membros da equipe do programa.
Após a queda, Yina também acabou caindo por cima da adversária, aumentando a tensão no momento do incidente. A produção interveio rapidamente, e La Piry foi encaminhada para atendimento médico, onde precisou usar um colar cervical.
Mesmo machucada, a influenciadora dominicana decidiu aceitar o pedido de desculpas de Yina Calderón e pediu que ela não fosse expulsa do reality. Nas redes sociais, o perfil oficial do programa informou, no domingo (9/11), que a decisão sobre as consequências do episódio será divulgada em breve.
Pelea de Yina y La piri en la mansión de Luinny— Mariana R. X. M (@MarianaRMX) November 9, 2025
La piri le puso harina a Yina en el tocador y Yina la cascó y casi la ahoga #LaMansionDeLuinny pic.twitter.com/IjsMKOdPKc
