Aos 16 anos, Rafa Justus faz desabafo sobre decepção amorosa

Rafaella Justus, de 16 anos, usou as redes sociais no último domingo (9) para responder a perguntas de seus seguidores. Durante a interação no Instagram, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus falou abertamente sobre amor, medos e suas expectativas para o futuro.
Ao ser questionada sobre relacionamentos, Rafa não hesitou em contar que já teve seu coração balançado. "Já [me apaixonei]! Inclusive, já me iludi também haha. Faz parte", afirmou.
Sobre planos de namorar, ela destacou que encara o assunto com maturidade. "Pensar [em namorar] eu penso. Acredito que tudo vem na hora certa, e que um namoro não é questão de idade, e sim de maturidade. No fim, é como dizem: antes só do que mal-acompanhada."
A jovem também abriu o coração ao falar sobre suas inseguranças. Entre os assuntos abordados, revelou que sente apreensão ao voar e que tem uma fobia específica. "Tenho bastante medo! Fico tensa toda vez que pego um voo... Não é bobo, mas tenho fobia de aranha", compartilhou.
Ao projetar seu futuro, Rafa demonstrou ter os pés no chão, mas sem deixar de sonhar. Seu maior desejo, segundo ela, é ter saúde e bem-estar ao lado da família. Quando questionada sobre onde se imagina daqui a uma década, respondeu:
"Me vejo vivendo uma vida leve, com saúde, cercada de pessoas que me fazem bem, fazendo o que eu amo. Quero estar formada, em paz comigo mesma, realizada com minhas escolhas e com orgulho do caminho que trilhei até aqui!", pontuou.
"Eu amo traçar metas e me imaginar lá na frente! Só tento não criar tanta expectativa, pra não me frustrar se algo não sair como o planejado. Mas sonhar é lindo, e ter em mente um objetivo que me motive a seguir também", respondeu.
