Artistas reagem à saída de vocalista da banda Calcinha Preta: 'Não pode ser'

A saída de Silvânia Aquino da banda Calcinha Preta, anunciada nesta segunda-feira (10), gerou forte comoção entre artistas e admiradores do forró.

Após anos como uma das vozes mais marcantes do grupo, a cantora recebeu uma onda de homenagens e mensagens de apoio de colegas de profissão e figuras públicas. Entre os primeiros a reagirem estava Berg Rabelo, ex-vocalista do Calcinha Preta, que expressou sua incredulidade com a notícia.

“Isso não pode ser verdade. Você é peça fundamental para o sucesso do grupo”, escreveu. Marlus Viana, que também já integrou a banda, fez um apelo direto à cantora: “Pensa direito, Sil, por favor!”

A comoção se estendeu a outros nomes do forró. Edson Lima, da banda Limão com Mel, enalteceu o legado da artista.

“Só faz história quem tem história e você, minha amiga, será sempre deslumbrante e rainha onde quer que esteja. Se realmente esse for o seu propósito, siga em paz”, declarou. O cantor Evoney, conhecido pela música seresteira, resumiu: “Fez parte da minha vida”.

A notícia também repercutiu fora do universo musical. A influenciadora Gicely Rafaela destacou a trajetória da vocalista com emoção: “Meu Deus, Sil. Sua história e sua carreira ninguém apaga, continue com seu legado”. Já a campeã do UFC Amanda Nunes limitou-se a um emoji triste, mas não passou despercebida.

O anúncio oficial surpreendeu até quem acompanha de perto o universo do forró. “Mentira!”, escreveu a apresentadora e influenciadora Deborah Gurgel. A cantora Juliana Bonde também se manifestou: “Não! Você é o forró”.

Em nota divulgada nas redes, Silvânia fez questão de agradecer a todos que fizeram parte da sua jornada no grupo.

“No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!”, afirmou.