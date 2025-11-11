Namorando Vini Jr, Virginia ganha massagem de personal 'fortão' e polemiza

Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais mais uma vez após dividir com os seguidores um momento pós-treino.

No vídeo, publicado nesta segunda-feira (10/11), a influenciadora aparece recebendo uma massagem de seu personal trainer. Durante o registro, a empresária aparece deitada enquanto conversa com o profissional.

“Isso aqui é para quê?”, pergunta. Ele responde: “Dar uma relaxada na sua musculatura”. Em tom descontraído, Virginia ainda brinca: “Depois uma banheirinha de gelo, será?”, e escuta de volta: “Banheirinha de gelo, sauninha”.

A leveza da cena não impediu que internautas enxergassem segundas intenções. Rapidamente, a publicação foi tomada por mensagens carregadas de insinuações e indiretas de que Virginia poderia estar traindo Vini Jr.

“Abre o olho Vini Jr., senão outra pessoa faz o gol”, comentou um seguidor. Outro ironizou: “Foi assim que deu ruim para o Belo. Fica esperto, Vini Jr.” A publicação também rendeu críticas de quem acredita que Virginia esteja tentando chamar a atenção do jogador.

“Ela querendo fazer ciúme no Vini, com certeza. Imatura”, opinou uma usuária. E sobrou até para Zé Felipe, ex-marido da influenciadora. “Ohhhhh, que livramento o Zé teve viu [risos]”, alfinetou uma internauta. “Leonardo e Poliana devem agradecer tanto a Deus pelo o livramento que deu a seu filho Zé Felipe”, comentou outra.