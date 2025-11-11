Ator da Globo bebe gasolina por engano e faz relato chocante: 'Me sinto um fusca'

Leandro Lima explicou como foi parar no hospital após ingerir gasolina sem querer - (crédito: Reprodução/Instagram)

Leandro Lima assustou os seguidores na noite desta segunda-feira (10) ao revelar que precisou de atendimento médico após engolir gasolina por engano.

O ator de 43 anos, que atualmente brilha na nova novela da TV Globo, Três Graças, usou os stories do Instagram para contar o ocorrido e tranquilizar os fãs. Já de alta, o artista compartilhou seu alívio com bom humor.

“Pronto, gente. Tudo certo. Acabei de escapar do hospital. A médica queria me segurar até às 20h. Fez os exames, está tudo certo, não entrou gasolina no meu pulmão”, disse Leandro, aliviado. Ele ainda brincou ao comparar o episódio com os perigos das bebidas adulteradas.

“Metanol é para os fracos, mas aconselho não beber, nem metanol e nem gasolina. Principalmente pelo hálito. Saí e voltei para o leito onde estava e um cheiro de gasolina desgraçado. Estou me sentindo o próprio Fusca, aquele cheirinho de gasolina aqui. Não bebe gasolina, não”, comentou, rindo da situação.

O acidente aconteceu mais cedo, enquanto ele tentava improvisar uma transferência de combustível entre veículos. De forma caseira, usou uma mangueira para retirar gasolina da moto e abastecer um Fusca que estava parado.

“Eu já tinha feito isso muitas vezes, tirar gasolina de um tanque para outro, e sempre deu certo. Mas dessa vez, estava mexendo nos carros aqui de casa, vi que o Fusca estava sem gasolina e resolvi pegar um pouco da moto, usando uma mangueira mais grossa”, relatou.

A tentativa, no entanto, não correu como planejado. “Puxei e não veio. Baixei a mangueira e ela ficou com gasolina no meio do caminho. Aí dei uma puxada grande e acabei engolindo. Engasguei na hora. Me deu uma falta de ar que deve ter sido uma alergia”, explicou.

Por precaução, seguiu para o hospital, onde passou por exames para verificar se o líquido havia atingido os pulmões. “Fiz exame e, provavelmente, não entrou”, completou.