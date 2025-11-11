Viviane Araújo fica em saia justa ao ser questionada sobre novela com Belo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Viviane Araújo não esperava ver seu nome envolvido em uma possível parceria com Belo, seu ex-marido, na nova novela das nove da Globo.

A especulação ganhou força nos últimos dias após uma nota da colunista Carla Bittencourt indicar a escalação da atriz para "Três Graças", trama de Aguinaldo Silva que estreou em outubro deste ano. Em conversa com o portal LeoDias, Viviane reagiu à repercussão da notícia.

"Que situação, né? Não sei, gente. Isso aí realmente me pegou de surpresa. Não, não sei de nada, realmente", comentou entre risos, deixando claro que, até o momento, não recebeu nenhuma confirmação oficial da emissora sobre o convite.

A atriz também negou que exista alguma tratativa em curso com a Globo. Questionada se estaria avaliando uma proposta, respondeu de forma direta: "Não, não sei. Tô surpresa mesmo."

Apesar do burburinho, Viviane reforçou que segue ativa nos palcos. Com agenda cheia no teatro, ela destacou as próximas datas de seu espetáculo. "Tô com o meu espetáculo agora em novembro na Bahia e, em dezembro, no Rio. Quando não tô em novela, gosto de estar atuando. Minha carreira continua aí", afirmou.

Ainda sobre a possibilidade de integrar o elenco da novela — que já conta com Belo no papel de Misael —, a atriz preferiu adotar um tom cauteloso. Para ela, tudo dependerá do contexto da história e da proposta. "A arte é meu trabalho. Mas, por enquanto, não tem nada oficial. Vamos esperar pra ver o que vem por aí", concluiu.