Narcisa Tamborindeguy rasga o verbo e faz graves acusações contra Boninho

Narcisa Tamborindeguy deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira (10), após uma participação polêmica no programa "De Frente com Blogueirinha".
Sempre sem papas na língua, a socialite e advogada fez declarações fortes sobre o ex-marido, Boninho, diretor da Globo e pai de sua filha, Marianna Tamborindeguy de Oliveira. Durante a entrevista, Narcisa acusou o ex de negligência e frieza na relação com a filha que tiveram juntos.
“Ela tá sem carro, ele deixou ela sem carro. Ele é uma pessoa que não é boa pra ela, não é um bom pai pra ela”, afirmou, visivelmente incomodada com a postura do ex-companheiro. O casamento entre os dois durou de 1983 a 1986.
Além de criticar a ausência emocional, Narcisa lamentou a falta de reconhecimento por parte de Boninho diante das conquistas de Marianna.
“Não fez homenagem nenhuma quando ela passou pra King's University, não fez nada, não ligou, é um péssimo pai, ausente, não dá amor pra ela”, completou. Ela também relembrou um episódio traumático envolvendo um assalto: “O carro que assaltaram a Mariana, ele não repôs o carro”.
A entrevista ganhou um tom ainda mais delicado quando Narcisa comparou o tratamento que Boninho daria à filha Marianna com a atenção dispensada à caçula, Isabela, de 18 anos, fruto do relacionamento com Ana Furtado. “Ele só gosta da outra filha, da Isabela”, declarou.
A reação da apresentadora Blogueirinha foi imediata e carregada de ironia. Sem hesitar, ela alfinetou o diretor da Globo ao vivo:
“Ô Boninho, vai dar parabéns pra tua filha? Para de escolher a filha preferida, isso não existe não”. E quando a conversa parecia ganhar ainda mais fôlego, Narcisa decidiu encerrar o assunto abruptamente: “Não, nunca gostei. E vamos mudar de assunto, chega, acabou”.
