Keila Lima cria reality culinário 100% ao vivo na Rede Gospel

A Rede Gospel vai lançar uma nova atração de gastronomia. A partir da próxima quinta, às 14h, Keila Lima apresenta, dentro do Programa Tudo de Bom pra Você, uma competição inédita e de tirar o fôlego: “20 E PRONTO!”

O formato inovador, traz oito participantes e duelos diários , e uma eliminação a cada episódio. Eles terão um grande desafio: apenas 20 minutos para montar um prato deslumbrante e saboroso - sem forno, nem fogão e ao vivo, em tempo real!

Três jurados avaliam as criações. Ao final da competição, dia 04/12, o vencedor leva R$ 5 mil para casa.